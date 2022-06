Borch: – Folk vil ha norsk mat

Av faktorer som er viktig ved innkjøp av mat har argumentet «produsert i Norge» blitt viktigere på nordmenns sjekkliste. Hele 53 prosent sier at det at maten er produsert i Norge er noe de legger vekt på når de handler mat til seg selv og familien, en oppgang på 5 prosent siden siste måling i 2019.

Det viser tall fra Spisefakta som ble publisert sist uke.

– Tallene snakker for seg selv; folk vil ha norsk mat. Regjeringa har en klar ambisjon om å øke selvforsyningsgraden. Det er derfor svært oppløftende at norske forbrukere så tydelig viser at de støtter opp om norsk matproduksjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

Viktigste faktorene når en velger mat i butikken er ferskt, sunt, lav pris og produsert i Norge.

– Av disse fire faktorene er det produsert i Norge som viser den største økningen med hele fem prosentpoeng fra 2019 til 2021, sier Tove Larsen, Brand Research Director i Ipsos Norge.

Norsk kål hele året

Sandra Borch fikk også presentert resultater fra en nylige kampanje for å øke salget og forlenge salgssesongen til norsk kål. Bak kampanjen står et unikt samarbeid mellom Nyt Norge, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

– En direkte gevinst av at vi nå merker kålen med Nyt Norge er at vi får hodekål helt til den norske nykålen kommer. Du får altså norsk kål hver dag, hele året. Med tydelig merking og felles kampanje for å løfte norsk kål får vi flere til å velge norsk, selv i perioder med importert kål i butikk. Norsk kål er ikke bare kortreist og sunn, den smaker jo innmari godt, sier grøntprodusent Anders Hørthe.

Merkes kål tydelig med Nyt Norge vinner vi forbrukerne i butikkhylla, mener Stiftelsen Norsk Mat.

– Det stemmer godt overens med tallene fra Spisefakta. Norske forbrukere vil ha norskprodusert mat, og vi skal gjøre det lett for dem å velge den i butikken, sier administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat.

Kjære Oslo-folk: Kjøp mer norsk

Samarbeid med kålprodusentene og OFG gir gode resultater, mener Sundqvist.

– Vi følger opp med enda mer satsing fremover for å løfte norsk frukt og grønt tydeligere fram i butikken. Her er det potensial både for økt produksjon og mer salg. Og som Oslo-jente må jeg få lov å si: Kjære Oslo-folk, dere kan bedre, kjøp mer norsk, ikke la resten av landet slå dere på norskpreferanse i butikk, sier direktøren.

Samarbeid og denne type kampanjeaktiviteter har store fordeler for norsk produksjon og selvforsyning, mener OFG.

– Kål er et godt eksempel, men denne typen samarbeidskampanjer kan med stor suksess gjøres på alle de store norske frukt og grønt kulturene, løk, epler, potet og tomat står på lista for fremtidig samarbeide mellom oss, produsenter og Nyt Norge, sier Guttorm Rebnes, direktør i OFG.