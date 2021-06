Bør bøndene vente på med å investere?

Spørsmål:

Bør ein investere i nytt fjøs gitt den lønnsevna som er i landbruket i dag?

Er bøndene for dårlege på å leggje inn kostnader til eiga lønn i driftskalkylane når dei byggjer fjøs?

Korleis kan stopp i investeringstilskot ramme bønder som er i startgropa med å byggje nytt?

Nye investeringar vil drive opp kapitalbehovet. Kva meiner du om påstanden?

Korleis vil ein investeringsstopp virke inn på rekrutteringa til jordbruket og distriktsprofilen?

Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag

Ja, men kvar enkelt bonde må vurdere nøye om økonomien på garden forsvarar utbygginga. Investeringar gjeld også frukt, bær og grønt. Dei fleste må sjå investeringane i eit 20-års perspektiv, samtidig som matproduksjon må bli meir lønsamt. Kostnadsveksten vil i ein del tilfelle stoppe nyinvesteringar, gitt at vi ikkje styrkar summen. Skal vi greie å løfte lønsemda, då er også reduserte kostnader viktig. Der kjem investeringstilskot inn som eit viktig tiltak.

Det er i alle fall eit faktum at timebetalinga, i dei fleste tilfella, blir veldig låg etter investeringar. Bønder er små næringsdrivande, og hos alle mindre næringsdrivande går tunge investeringsløft hardt ut over økonomien, spesielt dei første åra. Mange strekker seg for langt, fordi lysta til å vere matprodusent er noko som ligg djupt i verdigrunnlaget. Å ikkje betale renter og avdrag, er noko som sit langt inne hos bonden. Det betyr at ein ofte reduserer privatforbruket sitt for å realisere prosjektet.

Det vil gjere det umogleg for mange av produksjonane å investere. Det vil berre vere dei som driv mange produksjonar, har store volum og er risikovillige som vil gjennomføre dette. Samtidig vil mange yngre kanskje misse interessa og avslutte drifta. Ein del vil løyse det med å leige enno meir mjølkekvote eller kjøpe. Vi må tenkje motsett, at investeringsordningane blir so mykje betre at ein kan realisere nye fjøs utan altfor stor auke i produksjonen.

Det er rett. Men investeringsverkemiddel på eksempelvis 3 mill. og 50 prosent tilskot vil bidra til å avdempe kapitalbehovet for dei som ikkje byggjer altfor stort, og det kjempar Bondelaget for.

Det vil verke negativt på rekrutteringa, og investeringane vil halde seg oppe i dei mest sentrale områda, der du kanskje har alternativ bruk av bygningsmasse. Sterke investeringsverkemiddel er avgjerande for ein spreidd matproduksjon. Ein kan ikkje sette norsk matproduksjon på vent, til talgrunnlag og lønsemda er god nok hos alle. Hos mange er fjøset so nedslitt og tungvint, at dei må greie å realisere fjøset innan kort tid. Nye krav til dyrevelferd gjer at mange er nødt til å investere, om dei vil vere med vidare.

Sven Martin Håland, leder i Sandnes Bondelag

Ja, dersom man kan få regnstykket til å forsvare en god inntekt og avkastning på kapitalen. I dag er det svært få som oppnår dette med helt grunnleggende økonomisk tenkning. Alle kostnader må med i regnestykket, så kan det være bedriftsøkonomisk lurt å stille krav til forveventet lønnsomhet. Deriblant estimert timelønn.

Vi har kultur for å regne på likviditet, ikke lønnsomhet eller timebetaling, som i andre bransjer. Kalkyler variere alt etter hva en legger inn. Flere av råvareprisene står stille samtidig som kostnadene fyker i været. Bonden bør heller tenke: er dette lønnsomt, og ikke; «greier jeg dette».

Satsing er vi bra og nytt tallgrunnlag kan foreligge allerede til våren. Vi har en systemfeil i måling av lønnsomhet. Hvilket signal sender vi ut med argumenter om mer investeringsmidler som forsterke problemet? Hvorfor skal staten ønske å fikse et skakkjørt landbruk, dersom vi som bønder tar til takke med flikking og avbøtende tiltak?

Helt opplagt. Investeringer øker den økonomiske risikoen uten mulighet til å få betalt for risikoen. Alle investeringer, uavhengig av finansiering, binder kapital som må forrentes. Bør fornying og vedlikehold av tidligere investeringer trekkes fra bondens lønn eller fra avkastning på opprinnelig investeringer? Vi mener det siste.

Vi trenger optimisme! En opptrappingsplan, rett tallgrunnlag og forhandlinger som forteller sannheten gir fremtidstro. Bondeopprøret vil ha alle korta på bordet og styrke landbruket posisjonen med å si at vi bare er villige til å satse dersom vi tjener gode penger. Dugnad er vi ferdige med og staten må velge. Kvalitet koster.