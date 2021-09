Bønder får over 30 000 kroner i gjødselbot

To bønder på Jæren får 500 kroner per dag hver i tvangsmulkt fordi de ikke har dokumentert at de har nok spredeareal til gjødsel.

– Det første gangen vi gir bøter for manglende spredeareal. Vi har hatt flere kontroller rundt dette nå enn tidligere, og det er trolig grunnen til at vi har fått slike saker nå. Jeg regner med at det blir flere kontroller etter hvert, sier Gislason til lokalavisen.

I brevet til bøndene som er undertegnet Gislason, blir det opplyst at bøndene er pålagt å levere dokumentasjon om spredeareal for husdyrproduksjon på eiendommene sine for året 2019 og 2020, skriver Jærbladet.

Annonse

Hå kommune i Rogaland har sendt to bønder faktura for tvangsmulkt for perioden 13. juli til 12. august i år.

Bøndene må betale til sammen 31 000 kroner så lenge kommunen ikke har fått dokumentasjonen de etterspør, skriver Jærbladet.