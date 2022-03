Bondeprisen til Ingrid og Ola Bjørkøy

Bondeprisen for 2022 tildeles Ingrid og Ola Bjørkøy fra Orkland, tidligere Meldal kommune. Prisen, som består av et litografisk bilde laget av kunstneren Åse Juul, deles ut under fylkesårsmøtet til Trøndelag Bondelag den 15. og 16. mars.

Juryen mener Ingrid og Ola Bjørkøy over tid har gjort utrettelig arbeid for samfunnet og landbruket. Familien har hele tiden hatt fokus på framtida i landbruket, både på egen gård og for bygda/kommunen sin. Det er melk og kjøttproduksjonen som er hovedsatsinga på gården. Besetningen var på 37 kyr og 51 øvrige storfe per oktober 2021.

Ingrid er bioingeniør og jobber på St. Olav. I tillegg holder hun orden på hus og familie og engasjer seg i samfunnslivet gjennom aktiv deltakelse i ulike lag og organisasjoner.

Ola har vært «limet» i Meldal Bondelag, hvor han har vært leder i mange år. Han har vært en pådriver for landbrukskonferansen «Framtidstro i landbruket», som gjennom flere år har vært arrangert i Meldal.

Ola er inne i sin sjette periode som kommunestyremedlem. I Meldal var han formannskapsmedlem i de to siste periodene kommunen eksisterte. Han var leder for Hovedutvalg oppvekst 2007–2011.

Ola er daglig leder og styreleder i Stiftelsen for et Levedyktig landbruk i Meldal, som ble opprettet da Meldal Innkjøpslag ble nedlagt. Det er styret i Meldal Bondelag som utgjør styret i stiftelsen. Ola er også engasjert som styreleder i Å Samfunnshus og Idrettslaget Nor. Han er styremedlem i Meldal Viltråd.

Ola var ansatt som produksjonsveileder i Tine fram til han tok over gården og er godt kjent med landbruket, både muligheter og utfordringer.

Bondeprisen ble første gang delt ut i 2005. Etter forslag fra faglagene i fylket avgjør styret i Sør-Trøndelag Landbruksselskap hvem som tildeles den årlige prisen.