Bondeopprørere trer til side

Omtrent ett år er gått siden Bondeopprøret ble startet, men nå skriver Sven Martin Håland at de vil tre til side.

"Bondeopprøret ble forent i felles sak. Nå trer vi til side som gode venner, skulder med skulder. Vi har tro på at det nå er bondens tur. Det står om landbrukets fremtid, beredskap, norske bygder og nasjonens mat!"

Teksten står i en oppdatering på Bondeopprørets facebookside. De plasserer ansvaret for at bonden skal få godt betalt på Stortinget. Siden opprøret startet, har de fått inn over 60 000 signeringer på oppropet.

"Bondeopprøret har i over et år utfordret etablerte maktstrukturer og gamle fordommer om bondens økonomi. Et forhandlingsinstitutt som ikke tåler en revisjon etter 30 år har liten verdi. Det overordna ansvaret for at bonden skal få godt betalt for varene hviler på stortinget, men da måtte også ansvaret plasseres der."

Bondebladet har ikke fått tak i Håland, men har snakket med Tor Jacob Solberg. Han har ingen kommentar til oppdateringen, utover det som står der.

"Frem mot jordbruksoppgjøret er det viktig at bonden, matproduksjonen og det økonomiske etterslepet står i fokus. Vi må være konstruktive, tøffe og målretta og ikke ta noe for gitt. Bondelaget har sagt at de «skal like å se et Senterparti som ikke leverer i jordbruksoppgjøret». Vi tror det er naivt og sier at for vår del «liker vi ikke at bonden står foran våronna uten penger til nødvendig gjødsel. Dette med både finansminister, landbruksminister, forsvarsminister og beredskapsminister fra gård, i regjering og fra Senterpartiet.»"

Bondeopprørerne mener det er tette bånd mellom faglaga og partiet som nå styrer både landbruks- og finansdepartementet.

"Vi ser tydelig at Faglagene har god tone og tette bånd inn mot Senterpartiet. Vi håper dette samarbeidet og den gjensidige forståelsen som er bygget opp der virkelig kommer bonden til gode denne gang, og at det munner ut i muligheter og tidenes oppgjør, ikke begrensninger som så ofte før. Politisk forståelse og handlingsrom har vi hørt mye om. Nå skal dette omsettes i penger på konto."

Opprørerne mener at de først ble lyttet til, men at dette har snudd i det siste.

"Vi opplevde lenge at faglagene og staten lyttet og at de justerte opp forventingene på vegne av den norske bonden. I det siste har dette endret seg. Det har helt korrekt blitt poengtert at jordbruksoppgjøret bare er for det organiserte jordbruket, men Bondeopprøret har da aldri protestert på dette. Vi har også alltid respektert faglagene sin suverenitet som jordbrukets forhandlingspart, men vi har tatt oss friheten til å utfordre selve innholdet i forhandlingene."

"Vi har stilt spørsmål med om Finansdepartementet legger lista på forhånd for hvor langt landbruket kan komme i forhandlinger. Vi har stilt spørsmål med et embetsverk som med flertall i budsjettnemda sitter med siste ordet i hvilke tall og hvilken virkelighet som skal brukes i forhandlingene. Vi har kort og godt stilt spørsmål med om dette er et ureint spill hvor bonden presenteres med ugjenkjennelig økonomi."

De mener også at det ville være bedre å avklare dekning av kostnadsvekst før man skal forhandle om inntektsvekst.

"Vi har sagt rett ut at å forhandle om en enorm kostnadsvekst i samme pott som inntekt er en dårlig ide. Tallet vil bli så høyt at ingen kan si nei. Hva som er kostnadsinndekning og hva som er inntektsvekst kan kamufleres og sauses sammen til et resultat som kan se bra ut uten å være det. Vi trenger reelle forhandlinger på riktig grunnlag. Når vi har utfordret har vi møtt mye motstand, men Landbruket vinner aldri med å stille 150 meter bak streken på 100 meteren. Vi trenger en sterkere posisjon og vi trenger reelle forhandlinger."

Det står også:

"Det norske landbruket er i krise. Det hviler et tungt ansvar på faglagene for å sette agendaen og innfri tydelige forventninger.

Bondeopprøret og 60 000 sympatisører, mange fra faglagene, har i et år skapt oppmerksomhet rundt bondens hverdag. Nå trenger den norske bonden verdsettes med penger, ikke fine ord. Etterslepet er omtrent 400 000 kroner."