Faglaga med støtte til #Bondeopprør21

– Jeg forstår at de sier kraftfullt ifra, og at det ligger et alvorspreg over engasjementet, Det kreves et sterkt økonomisk løft, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til Nationen.

Avisa omtalte nylig at bonde Tor Jacob Solberg i Skiptvet, sammen med fire andre bønder, lanserte denne aksjonen, som de ønsker skal bli til et opprør.

– I gjennomsnitt har det bonden sitter igjen med vært uendret siste fem år. Kapitalkravet øker, og lønnsevnen minker år for år. Yngre investeringsvillige bønder er framtida. Allikevel er det de som er de største taperne med dagens elendige system. Mange har ingen inntekt i det hele tatt. Deres vilje til å produsere mat gjør de til økonomiske tapere, skriver gruppa i opprøret.

– Forstår frustrasjonen

Barntes mener aksjonen er et tydelig grasrotopprør, og at Bondelaget støtter flere at punktene som disse fem bøndene løfter fram.

– Flere av punktene er elementer som representantskapet i Norges Bondelag har satt opp som prioritet fram mot jordbruksoppgjøret i vår, og peker blant annet på formuleringer som handler om økonomi, sier Bartnes til Nationen.

Det lave inntektsnivået er et dårlig signal til de som vil bli matprodusenter i framtida og har lyst til å satse i landbruket, mener generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Bondelaget.

Trenger et økonomisk løft

Lønnsom bruk av norske ressurser er selve fundamentet i en bærekraftig jordbruks- og matpolitikk. Når økonomien i næringen er så presset som den er i dag er vi, i likhet med initiativtakerne bak #Bondeopprør21, alvorlig bekymret over fremtiden for norsk matproduksjon. Næringen trenger et økonomisk løft dersom den også i fremtiden skal kunne produsere ren mat på norske ressurser. Vi trenger ikke færre bønder – vi trenger flere!, skriver Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding.

– Vi deler den økonomiske virkelighetsforståelsen med #Bondeopprør21. NBS sine fylkesledere har vært tydelige på at det må gis mer støtte til det første årsverket. Forhandlingsutvalgets mandat er å fremme en opptrappingsplan for både inntekt og arealbruk tilpassa ressursgrunnlaget, sier Kjersti Hoff, leder i NBS.