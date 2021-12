Bondelaget: Økte gjødselpriser kan gi økte matpriser

Rekordhøye priser på naturgass har resultert i at Yara og andre produsenter av mineralgjødsel, de siste månedene har satt opp prisene kraftig. Fredag varslet Felleskjøpet at de samme dag satte opp prisene på fullgjødsel med 40 prosent

Økningen fører til at bønder må betale rundt 50 prosent mer for gjødsel enn kompensasjonen i statsbudsjettet – som ble avtalt i tilleggsforhandlingene.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier til Nationen at han har kjøpt gjødsel fra sommeren til nå, men at det blir en vanskelig situasjon for dem som fortsatt ikke har kjøpt gjødsel.

Resultatet kan bli mindre avlinger, tror Gimming.

Store aktører har stengt ned deler av produksjonen, noe han mener er en indikasjon på at de ikke tror det som mulig å ta ut kostnadsveksten i form av økte priser.

– Det er trolig mange som teller på knappene om de skal gjødsle. Det får konsekvenser for avlingene og i neste runde tilgangen på mat og matprisene. Dette vil skape effekter som ikke går over med det første, sier Gimming.

Ifølge gjødselprodusenten Yara er det energiprisene, og særlig gassprisen, som har drevet opp prisen de siste månedene. Også handelsrestriksjoner spiller inn.

– Gjødsel er et veldig energiintensivt produkt. Når gassprisen er tredoblet de siste månedene, så gir det ekstremt høye priser, sier markedssjef i Yara, Anders Trømborg.

Han sier han ikke kan se tegn til at prisene vil synke med det første.

