Bondelaget: For snevert om bærekraft

Bondelaget, Bygdeungdomlaget og Bygdekvinnelaget møtte i forrige uke statsråd Anne Beathe Tvinnereim, som er nordisk koordineringsminister.

Nye ernæringsråd skal ikke bare vurdere sunnhet, men også bærekraft. Da må alle aspekter av bærekraft være med, sa bondelaget til statsråd Tvinnereim. Det skriver de på sin hjemmeside.

Nye nordiske ernæringsråd (NNR) skal etter planen lanseres før sommeren.

– Vi ønsker å støtte opp om et sunt og ernæringsrikt kosthold, og vi er allerede i god gang med å produsere maten mer bærekraftig. Derfor er det viktig at grunnlaget for anbefalingene er korrekte, og at folk kan stole på rådene. Det er vi bekymret for om vil skje hvis ikke prosessen rundt utarbeiding av de nye kostholdsrådene bedres, sa Egil Chr. Hoen, første nestleder i Norges Bondelag, på møtet.

De tre organisasjonenes felles bekymring er knyttet til både metoden som blir brukt, ubalansen i vurderingen av animalsk produksjon, og manglende bredde i vurderingen av bærekraft. Møtet er en oppfølging av brev til statsråden.

I tidligere prosesser rundt nordiske ernæringsråd har prioriteringene stort sett blitt overlatt til eksperter. Når bærekraft nå er en viktig del av rådene, er det viktig at det blir tatt politiske valg, mener de. Alle sider ved bærekraft, både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft må vurderes.

– Vi ønsker oss kostholdsråd som er godt og bredt faglig fundert, gir grunnlaget for en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig produksjon og styrker matsikkerhet og sjølforsyning. Det håper vi regjeringa bidrar med og du som nordisk samordningsminister tar med deg inn i Nordisk Ministerråd, sa Hoen til Tvinnereim.