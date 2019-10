Bondelaget enige med staten om melkekutt

Staten og Norges Bondelag har nå blitt enige om hvordan jordbruket skal redusere produksjon av melk, skriver LMD på sine nettsider. Slik blir avtalen:

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes vil presentere planen på Bygdøy Kongsgård i dag kl. 1400.

Småbrukarlaget trakk seg fra forhandlingene med staten i går.

– Dette har vært en svært vanskelig sak for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi strakk oss svært langt for at jordbruket skulle kunne opptre samlet. Når viktige elementer i kravet fra jordbruket ikke ble innfridd, hadde vi ikke noe annet valg enn å avslutte forhandlingene, sier Kjersti Hoff i en pressemelding.

Som følge av WTO-avtalen fra Nairobi 2015 må Norge avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Det innebærer at melkeproduksjonen må reduseres med omlag 100 millioner liter melk.

Det utgjør omtrent ca. sju prosent av dagens melkeproduksjon. Bondebladet oppdaterer saken etter pressekonferansen i ettermiddag.