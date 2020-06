Bondelaget ber folk #komhit

For mange av oss er dette året for Norges ferie, og Bondelaget vil benytte sjansen til å minne folk om hvem som holder kulturlandskapet åpent.

– Det er mange flere enn vanlige som kommet til å reise i Norge. Bonden og dyra står for en stor del av landskapet du kjører gjennom. Vi tenker at vi skal få folk til å bli mer oppmerksomme på at det er bonden som sørger for at landskapet er åpent, sier Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag.

Norges Bondelag har minst et lokallag i alle landets kommuner, og har bedt dem sette opp rammer folk kan ta bilder gjennom på billedskjønne steder.

– Vi har bedt alle lokallagene i BL om å snekre bilderammer, og sette dem opp så folk kan stoppe opp og ta bilde med kornåker, grasenger, beitemark eller andre ting i ramma. Så ønsker vi at de skal dele bildene, med hashtag #komhit. På bilderamma skal det stå "#komhit hilsen bonden", sier Jakobsen.

Annonse

Om du vil bruke hashtagen kan du vinne premier.

– Hovedpremien vil være opphold et sted i Norge. Kan velge selv, får gavekort du kan bruke til å overnatte i landbruks Norge, sier Jacobsen.