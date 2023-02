Bonde dømt til fengsel for grov overtredelse av dyrevelferdsloven

Grunnlaget for tiltalen er at bonden i mars 2021 unnlot å sørge for at besetningen på ca. 30 storfe fikk tilstrekkelig mengde for av god nok kvalitet. Dette medførte at 15 av 19 dyr ble undervektige og 11 kalver/ungdyr var under normalt hold.

På samme tid og sted unnlot bonden å sørge for at hans besetning av kalver/ungdyr hadde tilgang til rent og tørt liggeareal. Ifølge tiltalen foretok han ikke nødvendig rengjøring av husdyrrommene, og flere storfe hadde avføring på rygg, hofte og lår.

Den siktede bonden samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom i Østre Innlandet tingrett.

Varslet selv Mattilsynet

Bonden uttalte i retten at han var overrasket over den strenge påstanden til straff, og at det ved straffutmålingen ikke er tatt hensyn til bakgrunnen for saken slik den er forklart.

Virkningen av handlingen viser at alle dyr i mai 2021 var i full produksjon, det vil si at buskapen var i rask bedring. Han poengterer og at han selv varslet myndighetene, og at han tok del i endring med oppfølging slik som beskrevet av Mattilsynet.

Forsettlig og grovt uaktsomt

På bakgrunn av tilståelsen og forklaringen i retten, har retten funnet det bevist at siktede har handlet forsettlig, og ikke bare grovt uaktsomt. Dette styrkes av øvrige opplysninger i saken, deriblant anmeldelsen og siktedes forklaring til politiet.

Konkret gjelder straffutmålingen at en betydelig andel av en samlet besetning på ca. 30 storfe, i det minste over noe tid i 2021, ikke fikk tilstrekkelig mengde fôr av god nok kvalitet, noe som medførte at 15 av 19 kyr ble undervektige og at 11 kalver/ungdyr var under normalt hold.

– Sakens dokumenter viser at forholdet har pågått overtid, dette selv om siktelsen er konsentrert om mars 2021. Forholdet i siktelsens post I er klart å klassifisere som et grov brudd på dyrevelferdsloven. I så måte er det lagt vekt på overtredelsens omfang og dens virkninger, under dette graden av skyld idet siktede åpenbart må ha vært klar over at dyreholdet i det minste medførte at en betydelig del av besetningen ble undervektige og under normalt hold på grunn av manglende tilstrekkeligmengde fôr av god kvalitet, heter det i dommen fra Østre Innlandet tingrett.

I tillegg domfelles bonden for å ha vanskjøttet besetningen, i form av av manglende tørt og rent liggeareal, samt rengjøring av både dyra og husdyrrommene.

Har vist vilje til å rette opp

Retten slutter seg til at utgangspunktet for straff i den aktuelle saken er 90 dager i fengsel. Det skal gjøres fradrag for at bonden har gitt en uforbeholden tilståelse, og at saken har hatt en betydelig liggetid som ikke kan lastes siktede.

– I noen grad vektlegger tingretten de personlige forhold som siktede har stått i og fortsatt står i, med hensyn til helsemessige utfordringer. Det vektlegges og at siktede både har hatt evne og vilje til i samhandling med andre, også fagetater, til å sørge for kontroll over sitt dyrehold, og at dette senere viste et dyrehold uten løpende anmerkninger fra tilsynsmyndigheten, står det i dommen.

Det er ikke påstått rettighetstap for bonden, og dette idømmes ikke.