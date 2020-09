Bollestad vil ha kjedene inn på teppet

Opp gjennom åra har det vært mange enkeltsaker om at ulike kjøttprodukter er blitt merket som norske, uten å rent faktisk være produsert her til lands.

Seinest denne måneden kom det for eksempel fram at Kiwi bruker norske flagg for å oppfordre forbrukerne til å velge norsk, samtidig som tomatene er fra Spania.

Og First Price Ytrefilet solgt på Meny har i deres nettbutikk hatt Norge som opprinnelsesland, mens det er bilde av Namibia på pakken, skriver Nationen.

Et gjengs svar fra kjedene har vært at det hele er «en glipp». Nå har landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fått nok av dårlig og utydelig merking. Tidligere i september ba hun kjedene om å skjerpe seg.

Vil diskutere med kjedene

Statsråden ville imidlertid ikke ta tak i problemet selv. I et intervju med Nationen 3. september, sa Bollestad at hun ville ta opp saken med Helse- og omsorgsdepartementet, som har det overordnede ansvaret for merking av produkter.

Nå har imidlertid Bollestad kommet til at hun også selv vil ta affære.

– Det er ikke bare snakk om forvirring rundt matmerking – det som skjer, er rett og slett lureri! Vi ser at kjeder bruker det norske flagget, og at man bruker nesten – om ikke helt – Nyt Norge-merket. Man er forpliktet til å skrive hvor produkter kommer fra. Det følger av forskrift og lovverk, sier Bollestad til Bondebladet.

– Vil du kalle dagligvarebransjen inn på teppet?

– Det har jeg gjort i mange sammenhenger, og det kommer jeg også til å gjøre her.

– Når?

– Det er ikke bestemt ennå. Men jeg skal ha kontakt med dagligvarekjedene om hvordan det har vært under koronaen, og da blir også feilmerkingen en viktig sak. Dette skal jeg ta videre med dem. Jeg mener det er feil å bruke norsk varemerke når varen ikke er norsk. Forbrukerne har rett til å vite hvor varene kommer fra. Noe annet er lureri, sier landbruks- og matministeren.

«Vil vurdere» tydeligere merking

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, sa i et intervju med Nettavisen i slutten av august at Norgesgruppen «vurderer om de kan merke opprinnelsesland tydeligere».

Alle varer skal være merket med hvilket land kjøttet kommer fra. Norgesgruppen ønsker også å selge mer norske landbruksprodukter, påpekte Gultvedt.

Han avviste for øvrig kritikk som er kommet om at Norgesgruppen presser prisene ved å true med import.

– Det er feil. Våre kjøpmenn gjør det de kan for å selge det norske bønder produserer. For kjøpmennene er norske råvarer svært viktig, sa Gultvedt til Nettavisen.