Bollestad ber om mer overskuddsmat

Sju matsentraler er spredt utover Norge. Disse leverer overskuddsmat fra produsenter, grossister og dagligvarebutikker til ideelle organisasjoner.

Organisasjonene gir maten videre til vanskeligstilte personer. Og disse har det blitt langt flere av under koronapandemien: Behovet for mat har økt med 70 prosent, mens matsentralene bare har fått inn 30 prosent mer mat enn tidligere.

– Jeg oppfordrer bedrifter som har mulighet, til å levere mer overskuddsmat til matsentralene, sier Bollestad i en pressemelding.

En fersk rapport viser at matsentralene har delt ut mer mat til vanskeligstilte mennesker under koronautbruddet, samtidig som økte mengder mat som sto i fare for å bli til matsvinn, er blitt reddet.

Blant annet har matsentralene i Oslo og Bergen samarbeidet med lokale kjøkkener om å benytte denne maten til ferdigretter som er blitt distribuert til trengende.

