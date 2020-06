Blåser opp til bråk rundt melkedistribusjon

Det brygger opp til storm.

Bondelaget, Småbrukarlaget og Tine ønsker nå alle å få en sluttdato på distribusjonstilskuddet for melk.

De to faglagene sendte i forrige uke et brev til Landbruksdepartementet. Der ber de om at tilskuddssatsene i distribusjonstilskuddet «reduseres og fases ut så raskt som mulig, samtidig som behovet for forutsigbarhet for næringslivet ivaretas.»

Vil forsvare seg

Den klart største mottakeren av tilskuddet er Q-meieriene. De varsler at de i så fall kommer til å forsvare seg.

Det kan bli et forsvar som merkes. Da Bondelaget og Småbrukarlaget i februar pekte på dette tilskuddet i et brev til departementet, svarte Q-meierienes administrerende direktør kraftig i Nationens spalter.

– Hvis det rammeverket vi har, forvitrer, må vi ta til orde for et nytt rammeverk, sa Bent Myrdahl.

Han omtalte distribusjonstilskuddet og et generelt tilskudd på 27 øre.

– De ordningene kan vi klare oss uten, hvis man fjerner hele PU-ordninga og ser på alle ordningene med alt fra kvoter og markedsregulering til importvernet. Man må derimot se på hele korthuset på en gang, sa Myrdahl da.

Les også: Melkekonsumet rett til værs

Vil ikke uttale seg

Tine har lenge vært irritert på distribusjonstilskuddet. Grunnen til at temaet kommer opp som en sak akkurat nå, er at Landbruksdirektoratet har levert en rapport til Landbruksdepartementet, med navn «Utredning om særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevningsordningen for melk».

Men departementet er ikke ivrige etter å snakke om rapporten.

Meldingen på departementets side om at direktoratet har levert den, er kun på to linjer. Departementet sier også nei til å bli intervjuet om rapporten.

Spørsmål Bondebladet har sendt departementet, består ubesvart.

Bondebladet spurte blant annet om hva som skjer videre, om det skal være en evaluering av ordningen med særskilt distribusjonstilskudd, og om det skal vurderes om ordningen skal avskaffes/ trappes ned/ trappes opp.

Det eneste svaret vi har fått, er at departementet vil vurdere rapporten.

Les også: Fôrgruppe vil lære av Sveits

Skulle utjevne ulempen

Det var i 2004 at distribusjonstilskuddet for melk ble innført. Den gang gikk det kun til Q-meieriene.

Bakgrunnen var at Q-meieriene etablerte seg på et tidspunkt hvor de ikke kunne bli med i Landbrukets ferskvaredistribusjon (LFD). Selv om LFD senere ble tilgjengelig for alle aktører, hadde Q-meieriene allerede etablert sin distribusjonsvirksomhet, og distribusjonstilskuddet skulle utjevne denne ulempen.

Nå er situasjonen en annen:

Tine distribuerer selv melka si til butikkene. De to selskapene som får tilskuddet, bruker dagligvarekjedenes grossistvirksomheter.

– Vanskelig å forstå

I 2016 ble tilskuddet gjort selskapsnøytralt. Nå kan alle selskaper som Tine ikke har bestemmende innflytelse over, få et tilskudd på 50 øre per liter til distribusjon av flytende produkter. Det gjelder i dag Q-meieriene og Rørosmeieriet.

Men kravet for å få tilskuddet er at de skal ha vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine.

Tilskuddet skal heller ikke dekke hele merkostnaden til selskapet, for at man skal ha grunn til å jobbe for en mer kostnadseffektiv distribusjon.

Men hvor stor er egentlig forskjellen i distribusjonskostnader mellom Tine og konkurrentene?

Det har ikke landbruket fått vite.

I brevet i februar tok faglagene opp temaet.

– Bondelaget og Småbrukarlaget har vanskelig for å forstå at Asko og de andre matvarekjedenes distribusjonsselskaper kan tilby så dårlige distribusjonsbetingelser at Q-meieriene påføres vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine, skrev de, og ba departementet be direktoratet redegjøre for selskapenes distribusjonskostnader.

– Vi ber om at dette legges fram for partene i jordbruksoppgjøret, som da kan ta beslutning om det fortsatt er grunnlag for distribusjonstilskudd til flytende produkter, skrev faglagene.

I det nye brevet skriver faglagene at dersom dagligvarekjedenes distribusjonsselskaper tilbyr så dårlige distribusjonsbetingelser at andre meierier påføres vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine, mener de det gir grunn til å undersøke nærmere. Er det andre elementer som inngår i distribusjonstjenestene enn kjedene tilbyr, som hylleplassering og så videre?

Les også: Foreslår å utrede ulike kraftfôrpriser

Sensitive og usikre tall

31. mars ba departementet direktoratet om en rapport. Den er nå overlevert.

Den inneholder imidlertid ikke konkrete tall på hvor stor prisforskjellen er, fordi dette er sensitivt.

Nøyaktig hvor stor forskjellen er i praksis, vet dessuten heller ikke direktoratet.

Flere av tallene direktoratet har mottatt av Tines konkurrenter er ikke reelle utgifter, men beregnede. For eksempel viser Q-meieriene til at de ikke lengre er kjøper av transporttjenester på det åpne markedet.

De har beregnet kostnader ut fra siste faktiske transportavtale og «utvikling i prisene basert på relevante indekser».

– Landbruksdirektoratet mener det er knyttet noe usikkerhet til beregnede kostnader til utkjøring og mellomtransport basert på gamle kontrakter, siden en ikke kan ta hensyn til eventuelle effektiviseringsmuligheter som en kunne utnyttet i perioden, står det i rapporten.

«Vesentlig mindre»

Direktoratet konkluderer likevel, men med forbehold.

Kostnadsforskjellen mellom Tine og Q-meieriene på mellomtransport og utkjøring er på samme nivå eller noe høyere enn ved forrige evaluering i 2017. For Tine og Rørosmeieriet er kostnadsforskjellene noe større enn forrige gang, skriver de.

Men denne gangen ser direktoratet også på distribusjon i et større bilde.

– Alle tre meieriselskaper har ulik størrelse, meieristruktur og geografisk plassering. Dette fører til at selskapene er forskjellige med hensyn til antall meierier, avstand til markedet, store eller små anlegg, stordriftsfordeler/ulemper på slike anlegg. De ulike forutsetningene gjør at Tine har fordeler knyttet til lavere kostnader til mellomtransport og utkjøring enn Q-meieriene og Rørosmeieriet, mens Tine har ulemper ved å ha mange anlegg og distribusjonslagre for flytende melkeprodukter, skriver de.

– Ved å se på en mer utvidet definisjon av distribusjon, hvor lagerdrift og administrasjon er inkludert, viser tallmaterialet at kostnadsforskjellene mellom aktørene er vesentlig mindre, konkluderer departementet.

Les også: Valgkomiteen innstiller på Bartnes

Sensitivt

Lise Wirstad Dynna i Landbruksdirektoratet har stått ansvarlig for å utarbeide rapporten.

– Hvor sikre er dere på at totalkostnadene til Q-meieriene og Rørosmeieriet er godt over 50 øre mer enn Tines?

Annonse

– Vi har ikke skrevet noe om nivået på kostnadsforskjellene i rapporten. Det kan jeg ikke gå ut med, fordi det er sensitivt, sier hun.

– Oppfyller Q-meieriene og Rørosmeieriet kravene til å få tilskuddet?

– Det kommer an på hvordan man vurderer hva som er kravet.

– Hvordan vurderer dere hva som er kravet?

– Vi har lagt vekt på det som tidligere har vært vurdert: Kostnadsforskjeller på utkjøring og mellomtransport.

– I denne rapporten har dere også en mer utvidet definisjon av distribusjon, hvor lagerdrift og administrasjon er inkludert. Er forskjellen da over 50 øre?

– Jeg vil ikke si noe om kostnadsforskjellene.

– Oppgir dere de til departementet?

– Nei, alle kostnader er sensitive. Vi kan ikke oppgi dem. Vi har avgitt en rapport som er offentlig. Den ligger til grunn for den videre behandlingen av saken, sier Lise Wirstad Dynna.

Les også: Sender ut kriserop og SOS

Vil be om møte

Departementet har ikke svart Bondebladet på hva de kommer til å gjøre nå.

– Departementet må ta konsekvensene av at denne rapporten foreligger, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Bondelaget.

– Rapporten viser at det ikke lenger er grunnlaget for tilskuddet, slik det var da det ble innført. Med utvidet definisjon av distribusjon er kostnadene vesentlig mindre enn man la til grunn i 2017, da kun mellomkjøring og uttransport var inkludert, sier hun.

Ordningen er til for å kompensere for reelle kostnadsulemper, mener Hjørnegård.

– Når det ikke er grunnlag for det, må man endre virkemiddelet. Vi kommer til å be om et møte med departementet så fort som mulig. Nå har vi fått en utredning som viser at kostnadene i distribusjonsleddet er endret. Det bør følges opp så raskt som mulig, for en ordning som ikke er godt begrunnet, betyr at det gis støtte som det ikke er begrunnelse for. Det er galt hver dag. Det vi mener er det mest alvorlige med det, er at tilskuddet virker sentraliserende, sier generalsekretæren.

Vil forsvare seg

Bent Myrdahl, administrerende direktør i Q-meieriene, har motsatt vurdering.

– Jeg har lest rapporten. Ut fra våre briller ser det ut akkurat som det gjorde i rapporten i 2017. Jeg ser ikke store endringer hverken i konkurransesituasjonen eller differansen i distribusjonskostnader. Jeg klarer ikke se at det står noe i rapporten som gjør at det skal skje noe med distribusjonstilskuddet, sier Myrdahl.

Med en utvidet definisjon av distribusjon er kostnadsforskjellene mellom aktørene vesentlig mindre, ifølge rapporten.

– Da må vi se på hele PU-ordningen som en helhet. Distribusjonstilskuddet henger klart sammen med innfrakttilskuddet, for eksempel. For vår del kan man godt evaluere hele PU-ordningen og andre ordninger, sier Myrdahl.

– Faglagene mener nå at distribusjonstilskuddet bør fases ut. Hva syns du om det?

– Bondelaget må mene hva de vil. Jeg syns jo det er en trist posisjon at Bondelaget favoriserer en aktør i markedet på denne måten. La oss si at man gikk drastisk til verks, og halverte distribusjonstilskuddet. Er det riktig bruk av krefter? For vi kommer til å forsvare oss, selvfølgelig. Vi kommer til å bruke mye tid på argumentasjon – alle i næringa kommer til å bruke mye tid på dette. Er det riktig tidsbruk når vi står midt i covid-19, og i en situasjon hvor vi jobber for å håndtere klimaendringer, og hvor melkeforbruket i Norge sårt trenger innovasjon, spør Bent Myrdahl.

Les også: Nordland Bondelag vil ha sterkere grep for kanalisering

Negativ økonomisk effekt

For Tine har norsk melks konkurransekraft mot utenlandsk melk vært et hovedfokus lenge.

I den sammenheng irriterer selskapet seg over distribusjonstilskuddet.

Tilskuddet er et av de konkurransefremmende tiltakene i den selvfinansierende prisutjevningsordningen.

Direktoratet skriver i rapporten at distribusjonstilskuddet fører til økte avgifter på produkter som drikkemelk og fløte, og reduserte tilskudd til produkter som ost og tørrmelk. Dette kan medføre redusert salg av melk og ost, noe som vil gi redusert etterspørsel etter melk som råvare, og et redusert produksjonsvolum for bonden. I utgangspunktet vil dette ha negativ økonomisk effekt for melkebonden, står det.

Les også: Forventer merpris for bær

Steg 40 prosent på tre år

Tine mener at konkurransesituasjonen nå er en helt annen enn den var da tilskuddene ble innført, og at det er på tide å trappe dem ned.

I stedet har de blitt trappet opp.

I 2016 var de konkurransefremmende tiltakene i PU-ordningen til sammen på 130,5 millioner kroner.

Tre år senere hadde de steget med 40 prosent, til 182,9 millioner kroner.

Tines markedsandeler fortsatte å synke i perioden.

I 2009 hadde Tine 88 prosent av markedet for drikkemelk. I 2019 var andelen 77 prosent.

– Overmodent

Styreleder Marit Haugen i Tine mener det er på tide å fjerne distribusjonstilskuddet.

– Prisutjevningsordningen er laget for at melkebønder, uansett hvor i landet de produserer melk, skal få samme pris, uansett hva melka brukes til og hvor den blir produsert. Dette støtter opp om landbruk i hele landet. Distribusjonstilskuddet virker i stikk motsatt retning. Det virker sentraliserende og det svekker konkurransekrafta til all norsk melk. Jeg mener det er på høy tid at distribusjonstilskuddet fjernes, sier hun.

– Hvorfor virker tilskuddet sentraliserende?

– Mesteparten av pengene går til meieri i det meste folketette området, med distribusjon til de mest folketette områdene. Det virker direkte sentraliserende. Den siste tiden har vist oss nytten av å ha landbruk i hele landet, og en trygg og god selvforsyning i hele landet, sier Haugen.

Styrelederen mener rapporten viser at ting har endret seg siden tilskuddet ble innført.

– Det er betydelige endringer både i markedssituasjonen, kostnaden til distribusjon og utviklingen i distribusjonstilskuddet. Jeg mener det er grunnlag for å si distribusjonstilskuddet er overmodent for å fjernes. Jeg syns departementet skal gå grundig gjennom rapporten, sier Haugen.

– De konkurransepolitiske tiltakene ble innført som en slags etableringsstøtte for å bane vei for konkurranse i meierimarkedet. I en del områder har konkurrenten vår nå 50 prosent av markedet. Da har tilskudda virka. Nå er det på tide å ta de bort. Jeg ønsker konkurranse, for det gjør oss alle bedre. Men jeg ønsker konkurranse på like vilkår, og som ikke svekker konkurranseevnen vår mot import. I enkelte av kjedene i folketette områder gis tilskuddet nå til det meieriet som selger mest drikkemelk. Det understreker endringene som har skjedd siden tilskuddet ble innført, og at det nå har utspilt sin rolle, sier Marit Haugen.

Vil heller bytte prisgruppe

Siden 2016 er det ikke lenger bare Q-meieriene som får tilskuddet. Det gjør også Rørosmeieriet.

– Vi mener at hvis det skulle skje noe med distribusjonstilskuddet, må det skje en annen tilpasning for å ta vare på norsk økomelkproduksjon, sier meieribestyrer Trond Lund ved Rørosmeieriet.

Prisutjevningsordningen er laget slik at produkter som tåler noe høyere pris uten at det påvirker etterspørselen i for stor grad, betaler en avgift inn til ordningen, mens produkter som er mer prisfølsomme, får et tilskudd.

I sum gir denne prisdifferensieringen et større produksjonsvolum til den målprisen som er bestemt. I dag betaler drikkemelk og fløte avgift, mens for eksempel ost og tørrmelk får støtte.

Økologisk melk er i prisgruppe 2, som betaler avgifter inn til prisutjevningsordningen.

Det er det Lund ønsker å endre.

– Vi har ikke så sterke meninger om distribusjonstilskuddet. Vårt innspill er at økomelk må bli plassert i samme prisgruppe som sjokomelk. Den betaler i dag ingen avgift. En riktig plassering av produkt i PU-ordningen hadde gjort at man slapp et slikt tilskudd, sier meieribestyreren.

– Mener du at man burde fjernet distribusjonstilskuddet, og flyttet økomelk over til prisgruppa til sjokomelk?

– Det ville vært et godt forslag. Da kunne vi brukt de sparte avgiftene til å heller betale noen øre ekstra til økobonden, sier Trond Lund.