Ber om tiltakspakke for grøntnæringa

Tirsdag 5. mai skal produsentorganisasjonen møte politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet og Justisdepratementet, og vil presentere forslag til tiltak.

- Vi er avhengig av at myndighetene kommer med en krisepakke for sesongbaserte virksomheter som kan hjelpe grøntnæringa, og vil be regjeringen åpne opp for innreise fra land utenfor EU/EØS så snart dette er mulig. I tillegg trenger vi tiltak som kan kompensere for økte kostnader og bidra til fortsatt høy aktivitet i grøntnæringa, sier adm dir Elisabeth Morthen i Gartnerhallen.

Gartnerhallen foreslår følgende tiltak:

Kompensasjon for smitteverntiltak: Lønn i karantenetiden, kostnader på grunn av restriksjoner for innkvartering, regler om å holde avstand i arbeidet osv.

Redusert arbeidsgiveravgift for å kompensere for økte lønninger på grunn av restriksjoner på innreise fra tredjeland.

- Forbedring i avlingsskadeordningen, økt arealtilskudd, eller andre tiltak som gir økonomisk avlastning for produsentene.

_ Det haster med en avklaring. Det er stor usikkerhet i hele grøntsektoren, og mange vil lide store tap dersom det ikke kommer en tiltakspakke på plass raskt. Forbrukerne må få rikelig tilgang på gode norske bær og grønnsaker til fornuftige priser i hele sommer, sier Morthen.