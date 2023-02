Ber om jordverninnspill

Regjeringen skal våren 2023 legge fram en oppdatert jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål. Det skriver Landbruksdepartementet på sin nettside.

Nå inviterer regjeringen til å gi innspill til arbeidet med jordvernstrategien. Innspill kan sendes til Landbruksdepartementets e-postadresse postmottak@lmd.dep.no innen 6. mars.

Ba om skjerpet mål

Stortinget fattet i juni 2022 et anmodningsvedtak. Der ba Stortinget Regjeringen om å legge fram en ny jordvernstrategi med et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord, og nye, konkrete tiltak for å nå målet. Strategien skal legges fram våren 2023.

På denne bakgrunn har Landbruks- og matdepartementet satt i gang et arbeid med å oppdatere den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt i 2021.

Jevn nedgang

Den første jordvernstrategien ble utarbeidet i 2015.

Gjeldende strategi fra 2021 inneholder en målsetting om at det maksimalt skal omdisponeres 3000 dekar dyrka jord årlig, og at målet skal nås innen 2025.

Som ett av flere tiltak i oppfølgingen av gjeldende strategi, har en arbeidsgruppe vurdert alternative muligheter for et sterkere vern av de viktigste jordbruksarealene.

Nibio har fått i oppdrag å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for kommende revisjon.

Siden jordvernmålet ble lansert i 2004, har det vært en jevn nedgang i omdisponeringen av dyrka jord. Målet i seg selv, samt nasjonal politikk for bolig-, areal- og transportplanlegging og andre tiltak, har bidratt til nedgangen, skriver departementet.

Jordvern handler om samfunnsinteresser som bærekraft og matsikkerhet, og er grunnlag for beredskap og selvforsyning. Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land og arealer egnet for matproduksjon ligger ofte der det er utbyggingspress. Arbeidet med å sikre dyrka jord krever derfor kontinuerlig oppmerksomhet.