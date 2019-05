Ber fruktbønder dokumentere frostskader

Fruktbønder over store deler av landet er rammet av nattefrosten. Rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, Jop Westplate, sier til NRK at det er fare for skader i sør, øst og vest.

Den samme ordningen som hjalp mange av bøndene i fjor som var rammet av tørken gjelder også ved andre klimaskader, skriver Landbruksdirektoratet.

Nå gjelder det å dokumentere skadene og kontakte kommunen sin så raskt som mulig.

De som søker erstatning må være berettiget til å motta produksjonstilskudd i landbruket, og produksjonssvikten må være mer enn 30 prosent målt opp mot gjennomsnittsproduksjonen, skriver direktoratet.

Det er også et krav at det ikke er mulig å forsikre seg mot avlingsskaden gjennom privat forsikring. Produsenten plikter dessuten å begrense avlingstapet så langt som det er mulig.

– Men det aller viktigste nå for dem det gjelder er å dokumentere skaden og omfanget. Det er avgjørende dersom årets avling gir store tap og det blir aktuelt å søke om erstatning, sier seksjonssjef Kai Terje Dretvik i Landbruksdirektoratet.