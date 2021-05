Ber Bollestad endre tilbudet

Det er brudd i jordbruksforhandlingene. Da sender regjeringa tilbudet over til Stortinget. Men Geir Pollestad, landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet, har en oppfordring til landbruksminister Olaug Bollestad.

– Regjeringa står helt fritt til å endre det de sender over til Stortinget. Det vil jeg først oppfordre landbruksministeren til å gjøre. Deretter vil vi jobbe grundig når det kommer til Stortinget, og legge fram vårt alternativ, sier han.

– Jeg frykter at dette tilbudet var så lavt fordi en måtte tilpasse det til Frp, sier Pollestad.

Nå mener han Stortinget bør ta ansvar for å forbedre tilbudet.

– Jeg mener en bør bidra mer til å tette inntektsgapet, og jeg mener man bør få på plass en investeringspakke på utsida av ramma, og se på en del av strukturforslaga som jordbruket har, sier Pollestad.

For ikke bare var bare var tilbudet fra regjeringa langt unna kravet fra landbruket økonomisk sett, bemerker Pollestad. Han reagerer også på innretninga i kravet.

– Man kan få inntrykk av at verken statsministeren eller landbruksministeren har lest kravet fra jordbruket, sier han.

To dager etter at jordbruket mottok tilbudet, brøt begge faglaga.

– Det er et signal om at en var for langt unna det Stortinget har sagt skal være jordbrukspolitikken. Det var et ønske om sende et tydelig signal om at det går ei grense for bøndene, oppfatter han.

Han mener ikke at det at landbruket brøt for forhandlingene startet, er et problem for forhandlingsinstituttet.

– Nei, jeg mener brudd er naturlig del av forhandlingsinstituttet. Det som er hovedproblemet er at regjeringen ikke har forholdt seg til de føringene for landbrukspolitikken som Stortinget har gitt, blant annet gjennom at vi har skrevet at vi ønsker å tette inntektsgapet, sier Geir Pollestad.