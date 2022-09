Beiterett i Høyesterett

Bondebladet har tidligere skrevet om Per Øivin Sola, som ble saksøkt for 2,2 millioner kroner av en ferdigplenprodusent, etter at tre kuer og tre kalver kom inn på området hvor plenen ble produsert.

Bonden vant i jordskifteretten, men ble dømt til å betale 800 000 kroner i lagmannsretten.

Lagmannsretten mente plenprodusenten hadde krevd for mye i erstatning, og burde satt opp et gjerde for å unngå skaden. Etter å ha redusert summen fra 2,2 millioner til 1,6 millioner, delte de den summen mellom plenprodusenten og bonden.

Det var ingen av partene fornøyde med, og saken ble anket til Høyesterett, som nå har behandlet den.

Episoden skjedde høsten 2018, så partene har måttet forholde seg til saken i flere år. Bondebladet vil dekke kjennelsen fra Høyesterett når den foreligger.