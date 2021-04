Bartnes: – Ett positivt resultat reduserer ikke alvoret i økonomien

– Tall for 2020 gjenspeiler at det er balanse i flere markeder samtidig som bortfallet av grensehandelen har gitt økte markedsmuligheter. Det er positivt. Det endrer ikke det faktum at svak inntektsutvikling i de foregående år har gitt en tøff økonomisk situasjon for flertallet av bøndene. Det tar vi med oss inn mot årets jordbruksoppgjør, sier Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Les også: Bondeinntekta gjorde eit byks i 2020

Mer usikre tall

Budsjettnemnda understreker at flere forhold, som tørken i 2018 og koronapandemien i 2020 og 2021, bidrar til mer usikre tall enn tidligere. Det gjør at inntektsutviklingen i jordbruket nå må vurderes over en lengre tidsperiode.

Kommende forhandlinger er for 2022, og da er det forventet at markedssituasjonen er tilbake til normalen.

– Vi vil fortsette å produsere mat på norske ressurser, der jorda ligger, og øke norskandelen. Skal vi få til det, må vi ha en inntektsutvikling framover som gjør det mer lønnsomt å drive. Med den inntektsutviklingen bøndene har hatt fra 2015, har avstanden i kroner til andre grupper i samfunnet økt, og det gir høye forventninger i organisasjonen. Årets oppgjør må bidra til å gi bøndene et kraftig inntektsløft, sier lederen i Bondelaget.

Annonse

Korn og husdyrproduksjoner ligger lavt

Budsjettnemndas beregninger for såkalte referansebruk, viser lave inntekter og en svak forventet inntektsvekst fra 2019 til 2021 for bønder som produserer korn, lam og storfekjøtt.

– Dette kjenner vi oss igjen i. Representantskapet i Norges Bondelag pekte i sin resolusjon tydelig på behovet for å styrke økonomien særlig for bønder med korn, lam og storfekjøtt. Sett i lys av referansebrukene, er det heller ikke en god inntektssituasjon for de som driver med melk, grønnsaker eller frukt og bær, sier Bartnes.

Vekst for svin og kylling

Grunnlaget viser inntektsvekst for svin og kylling i perioden 2019 til 2021. Det skyldes i hovedsak et marked i balanse og prisvekst. Tallene bidrar til å løfte gjennomsnittet for jordbruket.

– Innenfor svineproduksjonen har vi tatt grep for å regulere markedet, betalt av næringen selv, og det er bra at det gir økonomiske resultater for bonden, påpeker Lars Petter Bartnes.

Jordbruket leverer sitt krav i oppgjøret tirsdag 27. april.