Avlyser grunnrenteskatt

Et forslag fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg sendte i høst sjokkbølger gjennom småkraftnæringa.

Et av forslagene deres var å flytte innslagspunktet for grunnrenteskatten fra 10 000 til 1500 kVA.

– Det vil bety kroken på døra for småkrafta slik vi kjenner den. Dette forslaget vil i praksis føre til et massivt konkursras. Det går ikke an å si hvor dramatisk dette er, for da blir jeg ikke trodd, sa Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga, til Bondebladet.

– Uaktuelt

Men nå har Høyre, Frp, Venstre og KrF avlyst Kraftskatteutvalgets forslag i en pressemelding.

– Småkraftverkene beholder dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt, forsikrer Liv Kari Eskeland (H).

– Forslaget har skapt mye usikkerhet i småkraftsektoren. Siden det er uaktuelt for oss å gjøre endringen som Kraftskatteutvalget foreslår, slår vi det fast allerede i dag, sier Terje Halleland (Frp).

– Vi trenger mer grønn energi i Norge. Når vi nå bekrefter at småkraftverkene skal beholde grensa på 10 MVA også i fremtiden, håper jeg det bidrar til ytterligere investeringer i småkraft, sier Ketil Kjenseth (V).

De øvrige forslagene fra Kraftskatteutvalget vil regjeringspartiene først ta stilling til etter at høringsfristen er gått ut, opplyser partiene.

Tåler ikke grunnrenteskatt

I dag er det ingen småkraftverk som har grunnrenteskatt. Med den foreslåtte endringen ville rundt 400 småkraftverk som ikke er eid av offentlige storkraftselskap, få det, anslo Tveit.

I 2016 ville 140 av 200 småkraftverk gått med et gjennomsnittlig underskudd på 640 000 kroner etter grunnrenteskatt, ifølge Småkraftforeningas beregninger.

– Tallene for de kraftverkene som går med overskudd, er også svært svake, fortalte Tveit.

Bransjen tåler rett og slett ikke grunnrenteskatten, sa han.

– Forslaget vil utradere småkrafta som drivende kraft i Bygde-Norge. De det først går ut over, er de mange tusen bøndene og grunneiere som i dag enten benytter vannfallet sitt selv eller leier det ut til andre. Deretter faller selskapene på rekke og rad, sa Tveit. •