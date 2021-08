Åslaug Haga og IFAD mener vi må spise mer plantebasert

– Vi bør gå i retning av mer plantebasert diett. Det bør vi på grunn av klimaendringer – og i den rike del av verden sannsynligvis også på grunn av helsemessige effekter, sier Haga til NTB.

Senterparti-veteranen er snart ferdig som visepresident i FNs jordbruksfond (IFAD), hvor hun har jobbet med mat, matproduksjon og -sikkerhet. Neste uke holder organisasjonen et formøte til FNs store toppmøte om mat i New York i september.

– Ting går i feil retning. Det betyr at vi alle må ta oss sammen og samarbeide bedre for å få matsystemet og klimautfordringene under kontroll, sier Haga.

Ber Vedum prioritere klima

Beskjeden hennes går ut til alle politikere. Sp-nestoren ønsker ikke å sende en spesiell beskjed til Senterpartiets nåværende leder og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum – en mann som jevnlig forsvarer både kjøttmat og dieselbiler.

Hun ber ham likevel om å sette klimaet øverst på prioriteringslisten:

– Jeg har det samme budskapet til Vedum som jeg har til alle andre politikere. Det er at vi trenger å ta klimautfordringene på alvor. Nå ser vi rundt oss at dramaet er stort. Det må ha førsteprioritet. Klimaet er helt fundamentalt for at vi skal greie å sikre nok mat framover, sier Haga, som tidligere har vært olje- og energiminister for Sp.

Økt temperatur – mindre avlinger

Etter flere år hvor sulten i verden har minket, har utviklingen nå snudd. En fersk FN-rapport viser at hver tiende innbygger i verden sulter, og at koronapandemien har kastet ytterligere 120 til 160 millioner mennesker ut i sult.

Men allerede før pandemien kom de første urosignalene om at det var i ferd med å snu. Haga er ikke i tvil om at klimaendringene er hovedårsaken til at flere sulter.

– Fordi vi vet at høyere temperatur på kloden bidrar til reduserte avlinger. Det internasjonale klimapanelet har sagt at for hver grad temperaturen øker på kloden, så går produksjonen ned med i hvert fall 2 prosent.

Annonse

Røffe forhold

Haga viser til at temperaturen øker mest i mange av landene hvor matutfordringene allerede er størst, spesielt i Afrika sør for Sahara.

– Enkelte steder er det snakk om tre grader, opp mot fire grader. Det er enormt dramatisk for matproduksjonen. I tillegg blir været røffere.

Haga trekker fram flommen i Tyskland i forrige uke som et tydelig eksempel på at heller ikke de rike landene blir skånet.

– Når vi ser hvordan byer er blitt rasert av regnfall som vi ikke har sett maken til noen gang, og hvordan det bidrar til at jordsmonnet blir så fylt med vann at du har store ras, at dammer bryter sammen, så ser vi det veldig nær oss, sier hun.

– Må spise mer mangfoldig

Det er ingen hemmelighet at Haga har tilhørt klimafløyen i Senterpartiet, og i 2019 tok hun til orde for å fase ut norsk petroleumsvirksomhet.

Og mens partifeller som stortingsrepresentant Jenny Klinge har rast mot at vegan-organisasjoner skal få pengestøtte, er Haga altså tydelig på at vi bør spise mindre kjøtt.

– Vi må spise mer mangfoldig. Enten vi bor i rike land eller fattige land. Vi må utvikle et mer miljøvennlig landbruk. I dag er det sånn at landbruket i seg selv bidrar til nærmere 30 prosent av klimautslippene, slår hun fast.

Grønt jobbskifte

Etter nærmere ti år i utlandet, blant annet som direktør for Global Crop Diversity Trust, vender Haga nå hjem til Norge for å lede vindkraftorganisasjonen Norwea.

Det betyr at hun kan risikere å havne mer på kant med sitt eget parti, som blant annet vil gi kommunene vetorett mot nye vindmølleprosjekter.

– Jeg har i min nåværende jobb brukt mye tid og kapasitet på å jobbe med det grønne skiftet i verden. Det er det jeg skal fortsette med i min nye jobb. Jeg har et dypt og inderlig engasjement for klima, og det er jeg så heldig å skulle fortsette med, sier Haga om den nye jobben. (NTB)