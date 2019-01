Ask Gård Foredling vant BU-prisen

Ask Gård Foredling AS i Jevnaker får årets nasjonale bedriftsutviklingspris i landbruket og pengepremien på 250 000 kroner.

Ask produserer håndlaget økologisk spekemat. Med fokus på lokale norske råvarer, har de utviklet prisvinnende spekemat på et internasjonalt nivå, mener juryen.

– Vi er lettere sjokkskadet etter at dette ble klart. Vi var jo blant de tre i finalen, men likevel visste vi ingen ting før navnet vårt ble lest opp, sier Kristoffer Evang, daglig leder i Ask Gård Foredling AS.

ASK gård er i dag den eneste bedriften i Norge som produserer utelukkende økologisk spekemat.

– Med denne pengeprisen kan vi få realisert en vekst videre. Vi er jo et lite firma, men nå har vi muligheter til å realisere det vi tenkt på videre, sier Evang.

Fem arbeidsplasser på gården

Pølseeventyret startet på gårdens stabbur i 2013, med kjøtt fra egne økologiske sauer. Året etter investerte ekteparet Evang i et pølsemakeri på 220 kvadratmeter på gården. I dag er det fem arbeidsplasser i Ask Gård Foredling.

Det har skjedd mye på lokalmat i Norge de siste ti åra, mener Evang.

– Når vi startet opp, hadde det allerede skjedd mye på lokalmat. Forbrukerne er i endring, og de har endret handlemønster, sakte, men sikkert. Nå vil de vite mer om produktene de kjøper, og hvordan dyrene har det. Det betyr mye for salget av lokalmat, sier han.

– Hvor viktig er det for dere med økologisk produksjon?

– For oss har det vært en selvsagt ting hele veien. Det har vært for dårlig satsing på økologiske produkter fra de store bedriftene, særlig pålegg. Se på speking for eksempel – det er helt unødvendig med masse tilsettingsstoffer i spekemat, og derfor tilbyr vi dette. Fargen kan være annerledes, men det er heller ingen kunstige tilsettingsstoffer tilsatt for å forandre fargen, sier Anne Marte Evang.

Bruker Duruc-gris og lam

Hos Ask stappes pølsene for hånd, og hvert enkelt kjøttstykke håndsurres og saltes individuelt. Dette kombineres så med det beste av krydder.

I tillegg til lam fra egen gård, bruker de Duroc-gris som er kjent for sin sakte-voksende og unike kjøttkvalitet.

De to er veldig glade for prisen og mener den betyr veldig mye.

– Den betyr at en blir sett, av en så stor aktør som Innovasjon Norge. Det viser at det går an å få det til, og at arbeidet som blir lagt ned, blir satt pris på. En slik pris kan gi en masse inspirasjon og pågangsmot, sier Kristoffer Evang.

Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.