Arnstein Tveito blir assisterende generalsekretær i Bondelaget

Norges Bondelag har ansatt Arnstein Tveito (46) som assisterende generalsekretær i Norges Bondelag. Tveito kommer fra en gård i Hallingdal og kjenner både bønder og Bondelaget svært godt.

Tveito har jobbet i Norges Bondelag siden 2002, i mange ulike stillinger. De siste årene har han vært administrasjonssjef, og før det avdelingssjef for regnskap og juridisk service. Tveito har også bistått i jordbruksforhandlingene.

Som assisterende generalsekretær blir Tveito stedfortreder for generalsekretær Sigrid Hjørnegård. Han vil fortsette å lede administrasjonsavdelingen som før, og ha ansvaret for økonomi, personal og IT.

I tillegg får Tveito et særskilt ansvar for å ivareta interessene til Norges Bondelag i de selskapene bondelaget eier helt eller delvis. Særlig har Tveito en sentral rolle i utviklingsprosjektet av Landbrukskvartalet.

– Jeg setter stor pris på at Arnstein Tveito har sagt ja til stillingen. Det er viktig og riktig å ha en stedfortreder for generalsekretæren som kan steppe inn når det trengs og avlaste med viktige arbeidsoppgaver. Vi har samarbeidet godt i flere år og jeg ser fram til å utvikle samarbeidet med Tveito videre i hans nye posisjon, sier Sigrid Hjørnegård.