Arla felt for grønnvasking

Dommen i Sverige forbyr fortsatt bruk av «netto noll klimatavtryck» og lignende påstander i markedsføring. Framtidig bruk av påstanden i markedsføring medfører tvangsmulkt på én million svenske kroner, skriver Expressen.

Arla hadde allerede før domsavsigelsen sluttet å bruke miljøpåstanden.

– Dommen er god fordi mange forbrukere ønsker å handle med hensyn til miljøet, men kan ha vanskeligheter med å vite hvilket klimaavtrykk et produkt setter. Derfor er det spesielt viktig at selskapene tar sitt ansvar og ikke overdriver i annonseringen, sier Ida Nyström, prosessrådgiver hos Konsumentombudsmannen i en pressemelding på Konsumentverkets hjemmesider.

– Misvisende inntrykk

Atl og Bondebladet skrev om saken i 2021, da den svenske Konsumentombudsmannen fremmet krav om dokumentasjon på at Arlas meieriproduksjon ikke har noen klimapåvirkning.

Domstolen mener videre at Arlas uttalelse ga et misvisende inntrykk om at produksjonen av meieriproduktene var blottet for klimaavtrykk.

Dommen er gjengitt av på Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiigs hjemmesider.

«Vi er ikke kjent med at det ilagt tilsvarende overtredelsesgebyrer eller tvangsmulkter i Norge for grønnvaskingsovertredelser (...) Grønnvasking er et viktig tema som omtales ofte i media. Dette er også et felt som aktivt håndheves av det norske Forbrukertilsynet. Vi forventer stadig større håndhevingsaktivitet fremover», skriver advokatfirmaet.

– Må følge internasjonale standarder

Simonsen Vogt Wiigs viser til at det er betydelig overlapp mellom norske og svenske markedsføringsregler.

De presiserer at det ved bruk av bærekraftspåstander bør foreligge en nærmere forklaring rundt hvorfor produktet faktisk er bærekraftig.

Standard Norge tar ikke standpunkt til selve Arla-saken, men den belyser et stadig mer aktuelt tema, mener de.

– Det kan ikke være opp til virksomhetene selv å definere hva som skal ligge i uttrykk som «netto null» og «klimanøytral». Påstander må følge helt klare internasjonale standarder, og ettergås av både medier og myndigheter, skriver Einar Morten Lassesen, kommunikasjonsrådgiver i Standard Norge, i en epost.

