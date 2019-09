15 unge bønder videre i Årets unge bonde

I år var det hele 987 nominasjoner til den prestisjetunge landbruksprisen.

– Det er fantastisk å se mangfoldet av flotte, unge bønder som vi har i Norge. I år fikk vi et ekstremt høyt antall nominasjoner og vi står igjen med 15 høyt kvalifiserte kandidater til den gjeve tittelen, sier Inger Johanne Brandsrud, medlem i juryen og leder i Norges Bygdeungdomslag.

Fra hele landet

Her er de femten kandidatene som har gått videre i «Årets unge bonde 2019»:

Ingebjør Sørbøen Torsgard (30) og Sveinung Torsgard (34) fra Ål i Buskerud

Stig Ronny Tveiten (32) fra Vinje i Telemark

Alf Solberg (30) fra Andebu i Vestfold

Frank Bjerg Sigvaldsen (33) fra Froland i Aust-Agder

Ola Peder Hobbesland (26) fra Hobbesland i Vest-Agder

Tore Martin Kjølberg (32) fra Trøgstad i Østfold

Øistein Aasen (32) fra Vingelen i Hedmark

Anders Sæleset (32) fra Kvam herad i Hordaland

Annonse

Jørn Bernhard Stadheim (33) fra Hellesylt i Møre og Romsdal

Hannah Dokken fra Sel i Oppland

Solveig (27) og Erik Kvam (31) fra Rennebu i Sør-Trøndelag

Glenn Peter Knædal (31) fra Andøya Nordland

Rolf Olav Gjørven (28) fra Stryn i Sogn og Fjordane

Tilde Sæther (31) og Benjamin Eliassen (28) fra Namdalen i Nord-Trøndelag

Kenneth Bjerkreim (22) fra Rogaland

De fem kandidatene som mottar flest stemmer går videre til finalen. Vinneren av den prisen vil kåres på «Ung bonde-samlingen» i regi av Felleskjøpet Agri den 23. november

Må være under 35 år

Konkurransen har 10-års jubileum i år og er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri.

Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på produksjonen av norsk kvalitetsmat.

For å kunne vinne må bonden være matprodusent, under 35 år og være et sunt forbilde.