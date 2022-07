Årets produkt-vinnere kåret på Trøndersk Matfestival

Torsdag åpnet landbruksminister Sandra Borch (Sp) Trøndersk Matfestival.

Landbruksministeren delte også ut Årets Produkt-prisene til de åtte vinnerne. Seks mat- og drikkeeksperter har smakt seg gjennom finalistene i jakten på de beste, trønderske produktene. I hver kategori var det tre finalister, men kun én av dem kunne stå igjen som vinner.

I kategorien årets nykommer konkurrerte vinneren vaniljeprim fra Tverås Gårdsmat med Frøyaflak fra Garnviks Røkeri og Tørket Hjortekjøtt fra Stensaas Reinsdyrslakteri om den gjeve prisen.

To av jurymedlemmene var Henrik Dahl Johansen, wine director på Britannia Hotel, og Lars Erik Vesterdak, food and beverage manager på Scandic Nidelven. De berømmet alle de nominerte, men kalte vinneren et fantastisk produkt.

– Det har deilig konsistens og en veldig balansert smak. Det er søtt, men ikke for søtt, og veldig anvendelig til mye forskjellig hvis du er litt kreativ, sa de da vinneren ble kunngjort.

Resten av vinnerne

* Årets bakst- og meieriprodukt: Pekkabrød fra Liverten

* Årets kjøttprodukt: Fenalår av steinaldersau fra Haugrønning gård

* Årets meieriprodukt: Hvit geitost fra Skansen Ost

* Årets sjømat: Tuvas spesialrøkte laks fra Dolmøy Seafood

* Årets søtsak: Smellkyss fra Fru nelik

* Årets økologiske produkt: Gammel ungkaren fra Hitra Gårdsmat

* Åpen klasse: Zari Eplemost fra Inderøy Mosteri

Zari Eplemost fra Inderøy Mosteri sendes inn til en europeisk finale ettersom Trondheim og Trøndelag er Europeisk Matregion 2022.