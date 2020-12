Arbeidstilsynet: Helsa til mange fjærfebønder i fare

Det kom fram da Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos 49 fjærfebønder i fjor. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om det var satt i verk tilstrekkelige tiltak for å redusere faren for luftveislidelser og hudplager ved arbeid med fjærfe.

Nesten halvparten av fjærfebøndene hadde mangler når det gjaldt kartlegging og risikovurdering av støv, gass og informasjon om eksponering.

I 67 prosent av tilsynene ble det gitt pålegg om forbedringer. I tre tilsyn ble det ilagt bot for å få fjærfebøndene til å oppfylle påleggene.

– Funnene viser at det fremdeles er behov for å være oppmerksom på faren for luftveisplager i fjærfeholdsnæringen, sier seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Anne Marie Lund Eikrem.

