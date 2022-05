Arbeidsgruppe struktur og tak på tilskudd

I regjeringens politiske plattform heter det at regjeringen vil: Innføre tak på tilskot i all produksjon. For mange ordninger er det allerede ulike varianter av tak på tilskuddene, mens det for andre ordninger ikke er tak.

Partene er enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjøre en samlet vurdering av strukturdifferensiering og tak på tilskudd over jordbruksavtalen. Mandatet skal blant annet omfatte:

− En samlet vurdering av innretning av struktur og differensiering av virkemiddelbruken

− Hvordan innretningen av virkemiddelbruken, herunder tak på tilskudd, best kan bidra til å nå målene for jordbrukspolitikken, med lavest mulige samfunnsøkonomiske kostnader.

− Vurderinger av sammenhengen mellom faktiske strukturkostnader og strukturdifferensierte tilskudd.

− Vurderinger av driftssamarbeid og hvordan grensene skal trekkes mellom virksomheter som samarbeider.

Arbeidsgruppen består av avtalepartene og ledes av LMD.