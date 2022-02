Åpning for ekstraordinær prisøkning

Partene i jordbruksavtalen, dvs. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringen hadde tirsdag et hastemøte for å avklare om Jordbruksavtalens punkt 2.2 var et hinder for Nortura til å heve planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) i lys av den ekstraordinære kostnadsveksten.

I protokollen fra møtet kan vi lese følgende på regjeringen sine nettsider.

Partene i jordbruksavtalen har i dag hatt møte, og er enige om følgende protokoll:

"Partene viser til Norturas søknad til Omsetningsrådet om å justere planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2022, og den ekstraordinære veksten i produksjonskostnader og internasjonale råvare­priser.

Partene er enige om at i denne ekstraordinære situasjonen skal ordlyden i jordbruks­avtalen punkt 2.2.1, første avsnitt, ikke være til hinder for at Nortura kan sette ny planlagt gjennom­snittlig engrospris én gang med virkning for gjenværende del av første halvår 2022."

Det betyr at det dermed er opp til Omsetningsrådet å avgjøre.

Til Nationen opplyser styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag at omsetningsrådet har møte i kveld og at Nortura er forberedt på å ha styremøte senere i kveld for å gjøre vedtak om nye planlagte engrospriser.

