Åpner opp for dagpendlere

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) mener det er forsvarlig å fjerne innreiserestriksjonene for grensenære pendlere fra Sverige og Finland. De anser at en test hver syvende dag er smittevernfaglig tilstrekkelig for å redusere smitterisiko for denne gruppen.

– Smittesituasjonen i Norge og i Europa gjør at vi ikke kan åpne for mye av gangen, men det er bra at vi nå har funnet en løsning for denne lille gruppen dagpendlere som har vært i en svært vanskelig situasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fredag.

Løsningen innebærer en ordning basert på smittevernfaglige råd. Dagpendlerne fra Sverige og Finland vil imidlertid møtes av et strengt test- og kontrollregime.

Strengere kontroll

Kontrollen og dokumentasjonen av testing, bosted og arbeidsgivere blir betydelig strengere sammenlignet med ordningen før grensen i praksis ble stengt.

Karantenereglene for dagpendlerne fra Sverige og Finland er regulert i covid-19-forskriften paragraf 6b, og innebærer at pendlerne vil være unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de testes hver syvende dag.

Etter at Norge ytterligere strammet inn innreiseregelverket 29. januar 2021, har nesten alle arbeidstakere fra Sverige og Finland som daglig pendler til Norge blitt hindret i å gå på jobb. Unntaket har vært helsepersonell.

Innreiserestriksjonene har fått betydelige konsekvenser, spesielt for dem som ikke får lønn fordi de ikke kan komme på jobb i Norge. Det er snakk om en relativt begrenset gruppe på om lag 3 000 personer, ifølge regjeringen.

Endringene trer i kraft midnatt, natt til mandag 1. mars.