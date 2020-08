Åpen gård - på nettet

De siste 25 årene har lokale bondelag arrangert Åpen Gård. I år setter korona en stopper for høyhopping og kalvemønstring, men Bondelaget ønsker likevel velkommen til gards søndag 23. august – bare på en annen måte.

Tradisjon

– Jeg vet at Åpen Gård er en fin tradisjon for mange, og at særlig barnefamilier setter pris på å tilbringe noen timer på en gård. Det er verdifullt for oss som bønder å kunne invitere folk til gården, og fortelle hvordan vi produserer maten. Dessverre får vi ikke gjort det i år, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

I stedet blir det digital Åpen Gård på facebook.

Bondelaget lover en familievennlig vri på direktesendinger og filmer fra ulike produksjoner gjennom hele dagen.

– Jeg håper mange kommer på digitalt besøk på søndag. Jeg kan love god stemning og noe for enhver smak gjennom dagen. Rømmegrøten, grillmaten og høyhoppinga må folk dessverre ordne selv i år, sier Bartnes.

Vertene

Disse kan du besøke digitalt på søndag:

Annonse

* Gris hos Audhild Slapgård i Verdal, Trøndelag

* Sau og ammeku hos Andreas Larsen på Sandtorg i Troms

* Melk og gårdsbakeri hos familien Hørsand i Stange, Hedmark/Innlandet

* Tomater på Lauvsnes Gartneri på Finnøy, Rogaland

* Tresking av havre hos Anders Klaseie på Eidsvoll, Akershus/Viken

* Kalkuner hos Emilie Bjoner i Rakkestad, Østfold/Viken

* Seter med geit, ku og ysting hos Ragnhild Nordbø og Grindal Ysteri på Jelsetra i Trollheimen, Trøndelag.

Facebook og instagram

Program for dagen blir lagt ut på bondelaget.no, og sendingene vil foregå på bondelagets facebookside.

Natursti er et kjent innhold fra Åpen Gård. I år kan du ta quizen på instagram story. Søk opp #åpengård.