Dyrevernsorganisasjonen Anima etterlyste tidligere i år en kyllingbonde med Ross 308, som ville åpne dørene og vise fram produksjonen. De tilbød en halv million, om noen ville stille opp for organisasjonen.

Nå har fagsenteret Animalia tatt regien på egen hånd, og åpnet opp for å streame fra et kyllinghus gjennom et kyllinginnsett, slik at alle som er interessert skal kunne gå inn på nettsiden og følge med på produksjonen.

Bondebladet gjør oppmerksom på at produksjonen er laget av Tun Byrå, som er eid av Bondebladets utgiver Tun Media.

Birger Svihus, professor ved NMBU, har tidligere oppfordret næringa til å ta aktivistene på ordet, og vise fram hvordan fuglene har det i norske kyllinghus.

– Avstanden til matproduksjon øker i store deler av befolkningen. Vi ønsker å øke kunnskapen om moderne norsk kyllingproduksjon og vise hvordan denne formen for matproduksjon foregår – med både sterke og svake sider. Derfor har vi etablert dette nettstedet med fagartikler, videoer og som gjennom et helt innsett vil vise «live» overføring fra et kyllinghus. Hensikten er å gi folk mulighet til å følge med på denne produksjonen og skaffe seg mer kunnskap, skriver Animalia på sine sider.