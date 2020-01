Analytiker mener prisen på svinekjøtt kan nå nye høyder

Nå stiger prisene på svinekjøtt i Kina på nytt. Bryter prisen over 52 danske kroner (ca. 68 norske kroner) per kilo, kan det vært ennå høyere priser på gang, mener Palle Jakobsen i Danmark.

Det er Landbrugsavisen som siterer fra bloggen hans - Agrocom.dk.

«Teknisk sett skal vi nå vente stigninger tilbake til området omkring, eller like under 50 kroner pr. kilo slagtesvin, tilsvarende pristoppen i 2019. Men her skal vi også vente meget stor motstand», skriver Jakobsen i et blogginnlegg.

Hvis prisene kommer over 52 dkr per kilo, så mener Jakobsen at det er et sterkt, teknisk signal om at prisene skal opp i rundt 75-80 dkr pr. kilo.

Hvis prisene ikke vipper 52 dkr pr. kilo, kan den videre utviklingen bli omvendt, mener han.

«Hvis prisene går under 38 dkr pr. kilo, som var prisen i november. Ja, så vender den lange trend tilbake til fallende og i så fall skal der kikkes mot 20 dkr pr. kilo, skriver han i blogginnlegget.