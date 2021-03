I Stortingsmelding nr. 21 (2018–2919) Nytt regjeringskvartal uttrykker regjeringa et tydelig ønske om at det skal være utstrakt bruk av tre i det nye regjeringskvartalet.

Det er flere grunner til dette ønsket. Bruk av kortreist tre er mer miljøvennlig enn stål og betong, det forankrer bygningene i en lang norsk byggetradisjon og det kan bidra til å fremme innovasjon og samarbeid i norsk treindustri. Alle gode ting er tre, skriver Statsbygg.

– Det er ikke noe nytt at vi bruker tre i offentlige bygg, men altfor ofte er det snakk om utenlandsk tre eller norsk tre bearbeidet i utlandet. Denne gangen er det et ønske at treet i det nye regjeringskvartalet ikke bare skal være norsk, det skal også være bearbeidet i Norge, sier Gry Ahlsand, kvalitetsleder i Statsbyggs byggherreavdeling.

Det er gode grunner til det, forklarer Ahlsand.

– Å bruke tre fra utlandet i et stort prosjekt som dette vil verken være spesielt klimavennlig eller bidra til å løfte norsk treindustri. Vi håper dette prosjektet skal bidra til å løfte kvaliteten på norsk tre og gjøre den konkurransedyktig med tre fra utlandet.

Som en stor statlig byggherre har Statsbygg et ansvar for å utvikle norsk byggenæring. Staten skal også være en pådriver for å gjøre bygg- og anleggsbransjen mer bærekraftig. Å bruke kortreist tre som erstatning for betong, er ett av flere tiltak som kan bidra til vesentlige kutt i utslipp av klimagasser.

– Utfordringen for norsk treindustri i dag er at de ikke uten videre kan levere det vi ber om til det nye regjeringskvartalet, sier Ahlsand.

Det er planer om bruk av tre i gulv, himlinger, vegger, trapper og rekkverk, og et ønske om å få flyttbare modulvegger med innebygget akustisk demping for å skape fleksibilitet i kontorlandskap.

Det såkalte «samhandlingsstrøket», som med korridorer, møteplasser og trapper binder sammen de i alt syv bygningene i det nye regjeringskvartalet, skal fremstå som et helhetlig og sammenhengende «møbel» i tre. Det stiller svært høye krav til kvalitet både på materialer og håndverk.

– Vi ønsker oss tilnærmet kvistfrie materialer, og vi må ha trevirke med tilstrekkelig hardhet til at overflaten tåler daglig bruk i flere tiår. Det er vanskelig å finne denne kvaliteten i dag. Dersom vi for eksempel skulle ønske å bruke norsk eik, er ikke dette akkurat hyllevare. Det tas lite eik ut av norske skoger. Når det gjelder gran, furu og bjørk er det ikke mangel på volum, men materialene det er enkelt å få tak i har ikke nødvendigvis den kvaliteten vi ønsker å bruke, sier Ahlsand.