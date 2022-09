Alkohol reduserer sjansene for å leve lenge

En ny studie fra UiT Norges arktiske universitet viser nå at selv moderat alkoholbruk kan påvirke vår sjanse til å leve lenge, skriver forskning.no.

– Resultatene våre viser at hvis du ikke drikker eller kun drikker et par ganger i året, så har du mye større sjanse for å leve til du blir 90 år, sier professor Tormod Brenn ved Institutt for samfunnsmedisin.

Brenn og hans kollega Ola Løvsletten står bak en ny alkoholstudie som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.

Forskningen er basert på data fra den store befolkningsstudien, Tromsøundersøkelsen og understreker at alkohol er skadelig for helsa og reduserer sjansen for å leve lenge.

Sjansen for å fylle 90 år dalte jo oftere du drakk.

– Av deltakerne i studien ble 120 menn 90 år, noe som tilsvarer omtrent 15 prosent. Nesten 60 prosent av disse rapporterte at de aldri drakk eller drakk et par ganger i året. Sjansen for å fylle 90 var altså høyest i denne kategorien, sier Brenn.