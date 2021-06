Aktivister organiserte innbrudd hos svineprodusenter. Kan havne på NRK Dagsrevyen

Norsvin og Nortura varslet sine medlemmer 20 mai om at de hadde informasjon om at det har vært gjennomført en serie organiserte innbrudd hos svineprodusenter hvor det er gjort videoopptak fra besetningene. NRK planlegger å publisere videobildene i starten av juni.

Nortura skriver at de registrerer at flere i næringa har fanget opp rykter om dette, og at de derfor sender ut informasjonen for å orientere dere om forholdet og forhindre ryktespredning.

Ifølge Nortura skal fokuset til NRK være status etter at filmen «Griseindustriens hemmeligheter» som ble vist i 2019.

Fremstår som organiserte innbrudd

I e-posten fra Nortura står det «Etter hva vi har forstått planlegger NRK å bruke videoer de har mottatt fra aktivister som har gjennomført det som fremstår som planlagte og organiserte innbrudd i flere grisehus i ulike deler av landet. Dette er noe NRK selv har varslet berørte om».

Nortura forteller videre at de har vært i kontakt med Nortura-produsenter som er berørt.

«Det er igangsatt et samarbeid mellom de ulike aktørene i næringa, herunder Bondelaget, Nortura, KLF, Norsvin, Animalia og KSL. De involverte følges opp av oss og av Bondelaget. Representanter for næringa skal få se filmmateriale som NRK besitter. Ifølge NRK er det klipp som viser dårlig dyrevelferd».

– Svært alvorlig

Norsvin skriver i en e-post til sine medlemmer at de ser svært alvorlig på aksjonene.

«At aktivister tar seg ulovlig inn i norske grisehus er svært alvorlig! Det å drive med organisert kriminalitet i stort omfang for eventuelt å finne et forhold ved dyrevelferden er på ingen måte akseptabelt i en rettsstat. Det vil være en legitimering av kriminalitet. I tillegg til selve innbruddet skaper det selvsagt utrygghet og fare for at de som har utført innbruddene kan ha dratt smitte inn i besetningene. Dette er aktivister som har et klart formål med sine innbrudd», skriver Norsvin.

Også Norges Bondelag ser svært alvorlig på slike hendelser som de forstår som innbrudd.

I et intervju med Nationen sier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen at det å drive med organisert kriminalitet er på ingen måte akseptabelt i en rettsstat og et demokrati som Norge.

– Det vil være en legitimering av kriminalitet, sier Boeck Jakobsen til Nationen.

NRK bekrefter

NRK skal ifølge Nationen ha sendt ut brev til flere produsenter i norsk svinenæring. I brevet avisa har fått tilgang til går det frem at NRK jobber med en større sak for å se på status i produksjonen halvannet år etter debatten som fulgte av Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter».

I brevet skriver NRK at de har gjennomgått et stort antall inspeksjonsrapporter, og at de har vært i dialog med slakterier og andre instanser som er tilknyttet næringen. De skriver at de har «hatt tilgang på et stort materiale som er innhentet av en frittstående gruppe med aktivister. Materialet deres er omfattende. De har gjort opptak i en rekke grisefjøs over hele landet. Aktivistene har tatt seg inn i fjøsene uten å varsle bøndene, i perioden fra sommeren 2019 og fram til i dag».

