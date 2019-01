Afrikansk svinepest sprer seg videre i Belgia

Allerede før årsskiftet var det meldinger om villsvin med afrikansk svinepest i den ytterste sikkerhetssonen sør i Belgia, på grensa til Frankrike, skriver Landbrugsavisen.

Det var imidlertid tvil og ulike meldinger om villsvina hadde afrikansk svinepest, men nå er det ikke tvil lengre.

De to villsvina ble skutt nær Sommethonne, som ligger vel en kilometer fra franskegrensa. Villsvina var del av en gruppe med åtte villsvin. De andre villsvina løp mot grensa til Frankrike, skriver Markedsnytt for grisekjøtt i Danmark.

Flere tiltak satt inn

Ifølge Pig Progress har franske myndigheter gitt ordre til å få et nytt gjerde ved grensa mot Belgia, likt det som allerede står på den belgiske siden av grensa.

I tillegg har det franske landbruksdepartementet krevd at alle villsvin innenfor en viss avstand til de siste infiserte svina, skal taes ut de neste ukene.

– Situasjonen bekymrer oss mer dag for dag. Blir afrikansk svinepest oppdaget i bare ett dyr, så må vi vurdere å ta ut svinebesetninger i stor skala for å unngå spredning av sjukdommen. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, og vi er redde for at mange svineprodusenter ikke vil overleve, sier Jeff Trebaol, veterinær hos den franske svineunion.

Svært smittsom og alvorlig

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussjukdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussjukdommene som finnes.

Både ville og tamme svin kan få sjukdommen. Viruset smitter ikke til mennesker, skriver Mattilsynet.

Sjukdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin.