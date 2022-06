A-K maskiner begjærer oppbud

Styret i A-K maskiner AS har besluttet å begjære oppbud. Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet torsdag formiddag.

I pressemeldingen kan vi lese at den italienske leverandøren CNHi, som har vært partner med A-K maskiner siden 1960-tallet, nå har sagt opp forhandleravtalen som danner grunnlaget for A-Ks virksomhet. Videre står det at CNHi har ikke vært villig til å tilby en ny avtale som er kommersielt bærekraftig for A-K maskiner. Avtalen med CNHi utgjorde en så vesentlig del av A-K maskiners inntektsgrunnlag, at det ikke er grunnlag for videre drift når avtalen faller bort.

- Dette er en utrolig tung dag. Alle ansatte og styret i A-K har jobbet hardt og uavbrutt de siste årene for å forbedre bedriftens resultater, og det har vi lykkes med. Det gjør det ekstra tungt at vi må gå til dette skrittet nå. Vi er veldig lei oss for at de ansatte nå går en usikker tid i møte, sier Erik Grefberg, administrerende direktør i A-K maskiner i pressemeldingen.

Begjæringen om oppbud ble innlevert ved Romerike og Glåmdal tingrett den 9. juni 2022. Oppbudet berører alle de ansatte i selskapet.

- CNHi og enkelte av våre private forhandlere har siden 2019 begått alvorlige erstatningsbetingende og illojale handlinger mot A-K maskiner. Disse har vært ødeleggende for selskapet og har resultert i oppbud som eneste utvei. Vi har helt til det siste arbeidet for å forhindre dette, men har dessverre ikke lykkes, sier Grefberg.

I pressemeldingen står det videre:

Bak selskapets rygg har private forhandlere lagt planer om å overta distribusjonen av CNHi-traktorer i Norge, en distribusjon A-K har hatt enerett til. A-K maskiner har gått til søksmål og tatt rettslige skritt mot disse forhandlerne, og har i de innledende rettsrundene vunnet knusende seire.

- Disse illojale handlingene er hovedårsaken til at vi har havnet i denne situasjonen. Vi kommer til å fortsette å forfølge dem rettslig, og søksmålene vil føres videre av eierne, sier Grefberg i pressemeldingen.

Sverre R. Kjær er styreleder i A-K maskiner og gir følgende uttalelse.

- Styret har jobbet tett med ledelsen i A-K for å finne en løsning for videre drift. Vi mener ledelsen og de ansatte har gjort en formidabel jobb over lang tid. Det gjør dette ekstra beklagelig. Det viktigste for oss nå er å ha fokus på de ansatte i A-K maskiner, og kundene og kreditorene våre, sier Kjær.