Det er tidligere kjent at Bionova skal etableres i Mjøstårnet i Brumunddal, og at de får et titalls ansatte. Det er også tidligere kjent at Innovasjon Norges pott i verdiskapingsprogrammet (160 millioner kroner) og bioøkonomiordningen (35 millioner kroner) nå vil bli forvaltet av Bionova.

– Penger å hente for bonden

I statsbudsjettet som ble lagt frem torsdag settes det av 87,5 millioner til Bionova, dermed kan den nye satsingen nå få totalt rundt 280 millioner kroner til forvaltning.

– Det er gledelig å se at det satses på Bionova, og her er det penger å hente for bonden. Bionova blir et viktig verktøy for bonden for å nå klima og bærekraftambisjonene i landbruket, sier Gimming i en pressemelding fra Bondelaget.

Det er flere tiltak bonden kan gjøre i dag, men som gir økte kostnader.

Annonse

– For at disse tiltakene skal bli gjennomført er det nødvendig med tilskudd til bonden. Det vil være det som avgjør om bonden har mulighet til å gjennomføre disse tiltakene, sier Gimming.

Følger opp klimaavtalen med jordbruket

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier at landbrukets bidrag til å løse klimautfordringene og reduksjon av forurensning står høyt på regjeringens dagsorden.

– Regjeringen følger opp klimaavtalen med jordbruket, som skal redusere utslipp og øke opptak av karbon. Etablering av Bionova blir et viktig verktøy i dette arbeidet, for å nå målene i klimaavtalen, sier Borch.