I en fersk undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) kommer det frem at hele 8 av 10 spiser julegrøt i løpet av desember.

Blant barnefamiliene svarer over 40 prosent at de tjuvstarter spisingen i adventstiden. 90 prosent svarer at de spiser julegrøt sammen med familie og slektninger, mens 20 prosent sier de spiser den sammen med venner eller kollegaer.