515 rovviltskader på sau hittil i år

– Store tap til rovvilt er en utfordrende situasjon for beitedyreiere, og vi vet at det har forekommet enkelte steder også i sommer. Vi er samtidig glade for at vi ser ut til å holde oss på samme historisk lave tapstall som i fjor sommer, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Inneværende beitesesong har Statens naturoppsyn (SNO) påvist 515 rovviltskader, det samme som i 2020, hvor tallet var på sitt laveste siden SNO begynte å registrere i 2002.

Hittil i år er det innmeldt 1.295 sau hvor det er mistenkt at rovvilt står bak, og 515 av disse er altså bekreftet. I 2020 var det på samme tid 1 470 innmeldte skader og 517 sau fikk påvist rovviltskader.

– Det er dokumentert nesten en dobling i antall sau tapt til bjørn, det vil si på samme nivå som i 2019. Tapet til bjørn er likevel lavt sammenlignet med tidligere år, sier Hambro.

For ulv er nedgangen sterk. I år er det påvist 39 skader inneværende beitesesong mot 121 skader i 2020. Miljødirektoratet understreker at tallene er foreløpige.

– For tidlig å konkludere

Beite- og utmarksrådgiver Per Fossheim i Norsk Sau og Geit (NSG) sier til Nationen at det er for tidlig å konkludere på tallene.

– Å trekke konklusjoner midt i en beitesesong er altfor tidlig. Av erfaring vet vi at konklusjonene ikke kan trekkes før sesongen er avsluttet.

Fossheim sier til avisen at NSG også opplever at det er vanskeligere å få dokumentert rovdyrskader.

– SNO er strengere på å godkjenne dem rett og slett. Dette slår ut på statistikken over tap, mener han.

