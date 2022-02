50 av 55 kommuner har for dårlig kontroll på kloakken

En kontroll i fjor avslørte at 50 av 55 kontrollerte kommuner i ni fylker brøt miljøregelverket. I 17 av tilfellene ble det avdekket alvorlige brudd.

– Svært mange kommuner har et avløpssystem som ikke er i henhold til regelverket. Hvis avløpssystemer ikke vedlikeholdes eller utvides i tråd med arealutviklingen i kommunen, kan det føre til omfattende utslipp av urenset eller dårlig renset avløpsvann til vannforekomster, sier seksjonsleder Henning Gøhtesen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Aksjonen omfattet hovedsakelig kommuner som ikke har hatt tilsyn innen avløpsområdet de siste årene. I 17 kommuner vurderte statsforvalteren bruddene på regelverket som alvorlige.

Aksjonen avslørte at 75 prosent av de kontrollerte kommunene ikke har vurdert miljørisiko godt nok, og at nesten halvparten av kommunene ikke har oversikt over det samlede utslippet fra avløpssystemet. Hele 70 prosent av kommunene har ikke god nok kontroll på utslippene fra renseanleggene.

– Vi forventer at kommunene retter bruddene på regelverket som ble avdekket under denne kontrollaksjonen, og sikrer at miljøregelverket blir fulgt, sier Gøhtesen.

Statsforvalteren vil følge opp kommunene med nye tilsyn. (NTB)