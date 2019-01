43 vellykkede hekkinger av kongeørn i 2018

Totalt 48 ørneunger var eldre enn 50 døgn, og det er én mer enn i fjor og seks færre enn i 2016, skriver Rovdata.

I snitt ble det produsert 0,27 unger eldre enn 50 døgn per territorium i 2018, mot et snitt på 0,26 i fjor. Det er noe lavere enn i 2016, da det ble registrert et snitt på 0,30 unger per territorium.

Nedgang i TOV-områder

Seks av områdene med intensivovervåking har blitt overvåket siden 1990-tallet gjennom Program for terrestrisk naturovervåking (TOV).

– I TOV-områdene ble det i år produsert i snitt 0,27 unger per territorium. Det er en nedgang fra fjorårets 0,32 unger per territorium. Ser vi på hele perioden 1992-2018, er det produsert i snitt 0,41 unger per territorium per år i TOV-områdene, sier Mari Tovmo i Rovdata.

22 voksne på Finnmarksvidda

I de to intensivområdene Finnmarksvidda og Fauske gjøres det DNA-analyser av fjær og blodprøver for å følge med på overlevelse blant voksne kongeørner.

Basert på DNA-analysene ble det registrert totalt 34 voksne kongeørner i de to intensivområdene, fordelt på 22 individer på Finnmarksvidda og 12 individer i Fauske.

– De fleste av disse kongeørnene var kjent fra foregående år. I tre av de overvåkede territoriene, både på Finnmarksvidda og Fauske, ble det påvist utskifting av minst én av partnerne. Kongeørn er store fugler og det er forventet at de vil leve lenge. Årlig overlevelse hos voksne kongeørn på Finnmarksvidda ble estimert til 0,91 og var konstant for perioden fra 2012-2018, sier Oddmund Kleven, genetiker i NINA.

I fjor ble det totalt registrert 31 ulike voksne individer.