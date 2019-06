3 561 dekar dyrka jord ble omdisponert i 2018

Endelige tall fra KOSTRA viser at det ble omdisponert 3 561 dekar dyrka jord i 2018. Dette er godt innenfor jordvernmålet på 4 000 dekar.

Imidlertid er matjorda fortsatt under press i flere regioner.

– Tallene viser likevel at det er betydelige arealer med dyrka jord som ikke lenger kan brukes til matproduksjon. Vi må derfor fortsette å ha fokus på god kommunal planlegging som begrenser tapet av jordbruksareal, sier Berit Lundamo i Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

9 012 dekar dyrkbar jord ble omdisponert

Totalt ble det omdisponert 12 573 dekar dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk i 2018. Dyrkbar jord er arealer som kan dyrkes opp og brukes til matproduksjon.

Det betyr at 9 012 dekar dyrkbar jord ble omdisponert – dette er høyeste tall siden registreringen startet i 2005.

Kommunene Asker (204 dekar), Trondheim (150 dekar) og Sandnes (140 dekar) omdisponerte mest dyrka jord i 2018. Best i klassen

Av fylker topper Akershus/Oslo med 592 dekar, Trøndelag med 502 dekar og Rogaland med 401 dekar.

Telemark, Vest-Agder, Finnmark og Aust-Agder er best i klassen, med hhv 57, 40, 27 og 17 dekar omdisponert.

Det er rundt de store byene at presset for å bygge ned jordbruksareal er størst, og det er her at den mest produktive matjorda ligger.

Matjord går til boliger i pressområder

I år, som tidligere år, står boligbygging for den største andelen av omdisponering av dyrka jord. Grønnstruktur og samferdselsanlegg er arealformål som ofte kan ses i sammenheng med boligområder.

– Kommunene har en stor jobb å gjøre for å unngå at utvikling av nye boligområder fører til nedbygging av dyrka jord, sier Lundamo.

25 000 dekar godkjent for nydyrking

Nesten 25 000 dekar ble godkjent for nydyrking i 2018. Dette er det høyeste tallet siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005.

Det har vært en jevn økning i nydyrkingstallene de siste fire årene.

– Det er vanskelig å si noe om hvorfor vi ser denne trenden, men et mulig forbud mot nydyrking av myr kan være en av årsakene, sier Lundamo.