250 traktorer fikk skilter i mars

Selv om det stadig skrives om krise i landbruket, tyder leveransene av nye traktorer på at det fortsatt er styringsfart. Det ble satt skilter på 250 traktorer i årets tredje måned, noe som er en økning på 23 enheter eller drøye 10 prosent fra samme periode i fjor, skriver traktor.no.

Totalt sett for året, er økningen så langt på 21 traktorer, eller 3 prosent. Likevel er det greit å huske at selv om leveransene går bra akkurat nå, er det gjerne traktorer bestilt for mer enn et halvår siden som nå utleveres til kundene.

John Deeere fikk opp farta i mars, og fikk skilter på hele 71 traktorer. Det er to flere enn mars i 2021, og ga et etterlengtet løft for de gule og grønne traktorene som har startet 2022 forsiktig. Markedsandelen ble betydelig, hele 28,4 prosent av markedet sikret Felleskjøpet seg med de gulgrønne traktorene.

Valtra har hatt betydelig med leveranser i starten av 2022, og de får også i mars en bra måned. Fasit ble 52 leveranser. Det er fire fler enn samme måned i fjor, og de beholder ledelsen med 174 traktorer levert så langt i år. Det gir en markedsandel på 24,8 prosent.

Massey Ferguson leverer 33 traktorer og klarer dermed en markedsandel på 13,2 prosent. 111 traktorer hittil i år, er en økning fra 103 samme periode i fjor. Fendt (33), Claas (16) og Deutz-Fahr (11) følger på de neste plassen for mars.