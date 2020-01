25 ulveangrep bekreftet i Danmark i 2019

18 av disse søyene ble bidt i hel, mens seks av søyene måtte avlives på grunn av skadene de fikk, skriver Landbrugsavisen.

Søyene gikk i en flokk på cirka 200 dyr, men var ikke beskyttet av rovdyrgjerde.

Det skal nå avklares, ved hjelp av DNA-prøver fra bittene, om en ulv står bak det blodige angrepet.

– Jeg vil si det slik, at det ligner noe av det vi har sett før, sier viltkonsulent Jens Henrik Jakobsen, Naturstyrelsen i Vest-Jylland til MidtjyllandsAvis.

Sauebonden forteller at han det siste halve året har mistet i alt 84 dyr. I flere tilfeller er det bekreftet at ulver har stått bak angrepene.

Tilbake til Danmark i 2012

Det var i 2012 at ulven vendte tilbake til Danmark, etter nesten 200 år med fravær.

I 2018 var det 28 bekreftede ulveangrep mot husdyr i Danmark, og i 2017 var det 24 angrep.

Rekordlave ulveerstatninger i Norge

I Norge søkte 1129 om erstatning for tap av 21 873 sauer og lam. Totalt ble det innvilget erstatning for 2811 sauer og 14 391 lam.

Summen endte på 44 millioner kroner.

Tapstallene viser rekordlav erstatning etter ulvetap. Ikke på ti år har så få sauer og lam blitt erstattet, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Totalt ble det erstattet 1455 sauer og lam.

– Tapene forårsaket av rovdyr er redusert med mer enn 50 prosent de siste ti årene, og det er meget positivt at tapene forblir på et lavere nivå enn før. Likevel opplevde enkelte husdyreiere også i fjor belastningen med store tap i sin besetning, for eksempel i Trøndelag hvor mer enn halvparten av bjørneskadene skjedde, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.