200 år med norske juletrær

Tradisjonen med å enten hugge eller kjøpe et tre, helst gran, for så å dra det inn i stua og pynte det er nå 200 år gammel her i landet, ifølge Nibio. Det begynte i byen som den gang het Christiania i 1822.

– Rundt omkring i skogen står det mange gran- og furutrær med både dødt bar og døde greiner, men vi legger sjelden merke til det. Det kan være insektangrep, klimastress eller soppsykdommer som fører til skader. Så lenge trærne overlever og vokser slik de skal spiller ikke slike små skader noen større rolle i skogen. For skogtreet er ikke utseendet så viktig så lenge stammen er rett, sier forsker Martin Pettersson ved Nibio. Han forsker blant annet på plantehelse i juletrær.

Ifølge ifølge Petterson var det mange som mente da at dette var en form for avgudsdyrkelse og dans rundt gullkalven. Selv om juletrær som kjent kastes ut hvert år, var tradisjonen pynta grantre i stua gjennom høytiden kommet for å bli.

Av og til er også furutrær brukt, der man ikke har tilgang på gran. 90 prosent av norske husstander har juletrær hvert år. De viktigste områdene for juletredyrking i Norge er Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet