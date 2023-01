15 døde i traktorulukker i 2022

Det har vore seks ulukker, med totalt ni omkomne, der ein annan part i trafikken er involvert. I tillegg kjem to åleineulukker i trafikken og fire ulukker utanfor veg, skriv Jogeir Agjeld i Norsk Landbruksrådgiving

Agjeld fører statistikk over alle dødsulukker der traktor er involvert, eit arbeid han starta med i 2008. Gjennom desse åra har det vore totalt 87 ulukker med 91 omkomne.

– 2008 var eit dystert år, med totalt 16 ulukker. Etter det har utviklinga gått rette vegen. Først fleire år med kring seks dødsulukker årleg. Frå 2019 til 2021 hadde vi tre til fire dødsulukker kvart år. Det er sjølvsagt tre til fire for mange, men heldigvis ganske nær det einaste akseptable målet, nemleg null. Så kom 2022 som vart skikkeleg ille, skriv Agjeld.

Dramatisk auke med annan part

Til og med 2021 var det stort sett føraren sjølv som omkom i traktorulukkene. 59 prosent skjedde utanfor veg, mens 24 prosent var åleineulukker langs veg.

I alle desse ulukkene er det anten føraren, eller nokon annan som er på traktoren, som mistar livet, og aldri meir enn ein person pr. ulukke. I gjennomsnitt var det mindre enn ei dødsulukke pr. år der annan trafikant var involvert, skriv Agjeld.

Dette har endra seg totalt: I 2022 involverte halvparten av ulukkene ein annan part i trafikken. Dermed er også om lag halvparten av dei omkomne nokon som ikkje var i traktoren då ulukka skjedde.

Statistikken seier ikkje noko om skuld og ansvar i ulukkene.

– Når annan part er involvert, blir det normalt ei sak som går til retten. Rettsprosessar tar litt tid. Kvifor vi har denne store auken er vanskeleg å seie, men vi har også hatt ei stygg utvikling med fleire ulukker i trafikken generelt, kommenterer Agjeld.

For åleineulukkene er situasjonen innanfor det som har vore vanleg.

– Vi har fire ulukker utanfor veg. Det er for mange, men vi har sett liknande tal tidlegare år. Dessutan har vi to åleineulukker i trafikken. Også det er eit nivå vi har vore på for ikkje mange år sidan. Så det spesielle er alle ulukkene som involverer andre trafikantar, seier rådgivaren.

Få ulukker på jordene

Berre ei av ulukkene er ei rein arbeidsulukke under landbruksarbeid på jordet. Ei anna skjedde med ein landbruksreiskap, men var ikkje knytt til den ordinære drifta på garden.

Nokre av ulukkene har skjedd mens landbruksprodukt eller landbruksmaskiner blir køyrde langs veg, men dei kan like gjerne definerast som trafikkulukker.

Det er her vi finn den mest dystre utviklinga. NLR-rådgivaren har ingen gode forklaringar på denne utviklinga.

– Bruk alltid setebeltet

Ulukkene i 2022 har få fellesnemnarar.

– Sjølvsagt er det alltid rett å bruke setebelte. Det ville berga liv også i 2022. Det som kan hende er største lærdomen etter eit så dystert år, er å hugse kor viktig det er å vere varsam, vise omsyn og følgje godt med. Dette er påbode gjennom trafikkens grunnregel, som gjeld alle som ferdast langs veg, seier Agjeld.

Det vi, som traktorførarar, kan gjere, er å vere ekstra på vakt, presiserer han.

– Korleis sikrar eg meg så det ikkje oppstår unødig fare? Har eg ein plan B, viss noko går litt gale? Og dessutan: Alle vi som køyrer traktor bør prate med andre folk og trafikantar om kor farlege traktorane er, så dei forstår kor viktig det er at dei er ekstra varsame og bevisste når dei nærmar seg ein traktor. Der er det nok mykje å hente, seier Jogeir Agjeld.