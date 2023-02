110 oppdrettslaks døde hvert minutt i 2022

Det fremgår av Havforskningsinstituttets årlige risikorapport som tar for seg dødelighet og utfordringer i havbruksnæringen. 58 millioner laks tilsvarer 110 per minutt, eller nesten 159 000 per døgn.

– Vi er ikke der vi vil være, vi bør ned mot ti prosent eller lavere før vi er fornøyd, sier forsker og rapportredaktør Ellen Sofie Grefsrud ved Havforskningsinstituttet til E24.

Les også: Nær 70 000 fisk rømte fra oppdrettsanlegg i fjor

I fjor ble det satt ut 15 millioner laks mer enn året før, totalt 390 millioner laks. Denne økningen er også en del av årsaken til at flere laks døde inne i selve oppdrettsanlegget.

Annonse

– Samtidig ser vi at dødeligheten ser bedre ut lenger nord, men der har man også problematikk med vintersår, sier Grefsrud til IntraFish.

I nord er dødeligheten på rundt 10 prosent. Dødeligheten er høyest på Vestlandet, hvor den har vært oppe i 27 prosent. Dødeligheten er større der fordi de har hatt mer lakselus- og sykdomsproblemer.

Les også: Fann alvorleg sjukdom på rømt oppdrettslaks